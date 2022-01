Marrekrite-wimpel is weer te koop

SNEEK - De bekende wimpels van de Marrekrite zijn weer verkrijgbaar! Dit jaar heeft de wimpel een lekker frisse gele kleur. Met de opbrengst van de wimpels kan de Marrekrite unieke vrije ligplaatsen midden in de Friese natuur voor de watersporters in stand houden.

Recreatieschap Marrekrite beheert een enorm netwerk van ongeveer 34 kilometer aan aanlegplekken, verspreid over circa 300 prachtige locaties in de provincie, veelal in de vrije natuur. Watersporters met een Marrekrite-wimpel kunnen maximaal drie dagen dezelfde ligplaats houden. Daar zijn dan verder geen kosten aan verbonden. Daarnaast zorgt de Marrekrite ervoor dat deze voorzieningen veilig en netjes zijn, dat het gras gemaaid wordt en de afvalcontainers worden geleegd.

De wimpel kan nu al online besteld worden en zijn binnenkort te koop op veel plaatsen in onze provincie, waaronder de VVV's, watersportbedrijven, botenverhuurders en jachthavens. Bestellers ontvangen ook weer een Opgeruimd Vaart Netjes-vuilniszak bij de wimpel, dit keer iets handzamer qua formaat én van recyclebaar bio-based plastic! Helpt u mee onze mooie provincie schoon te houden?