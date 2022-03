Marloes opent eigen Haarstudio in Sneek

SNEEK- Begin maart heeft Marloes Mous haar eigen salon geopend. Marloes Haarstudio is gevestigd bij haar aan huis in de wijk Duinterpen. Daar waar zij haar passie voor mooi haar voortzet en altijd streeft naar perfectie:’een privé salon beleving in een rustige ontspannen sfeer’.

Marloes werkte meer dan 17 jaar als haarstylist en kleurspecialist in verschillende hoogwaardige kapsalons in de stad. Tijdens haar carrière is ze voortdurend trainingen en cursussen blijven volgen Daardoor is ze altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van haar- en kleurtrends en alles wat daar bij komt kijken. Marloes heeft zich in haar vakgebied gespecialiseerd in verfijnd maatwerk, zoals high lights en low lights, balayage, toners, en coups knippen en snijden. De moderne haarstudio voor dames en heren heeft één behandelstoel. Klanten krijgen dus tijdens de behandeling alle tijd en persoonlijke aandacht.

Kwaliteit

“Kwaliteit en perfectie staan bij mij voorop”, laat de enthousiaste onderneemster weten. Marloes werkt in haar studio met de professionele en hoogwaardige producten van Keune.

Voor het maken van een afspraak kun je Marloes telefonisch bereiken.