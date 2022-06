Markante kroegbaas Jan Lab overleden

Jan kwam in 1971 in bar La Bohême aan de Kruizebroederstraat in Sneek. Eerst werkte hij er in loondienst, negen jaar later nam hij samen met zijn vrouw Tine de zaak over. La Bohême werd zijn levenswerk: dag en nacht stond hij achter de tap. Zijn gezin woonde boven de kroeg, in een klein bovenwoninkje.

Overdag kwamen er grote drommen scholieren bij Jan over de vloer. Tijdens de middagpauzes en tussenuurtjes wisten de Sneker scholieren de weg naar "Het Lab" prima te vinden en was er vaak geen kruk vrij. Meerdere generaties haalden hier hun eerste kopje koffie – toen nog voor een paar kwartjes – en later hun eerste biertje. Er moeten in die jaren tot eind 2000, toen Jan stopte, bijna drie miljoen kopjes door Jan Lab geserveerd zijn.

Je kon bij Jan best een potje breken maar hij liet niet met zich sollen. Er was geen enkele discussie over wie er de baas was in de bar. Dat was Jan Lab. Bij een stevig stuk Rock uit de Jukebox vonden vriend en vijand elkaar, voor een slok, een praatje met Jan en met elkaar. En om te darten, te kaarten en te biljarten.

In november 2000 was het echt de hoogste tijd. Jan Lab ging het wat rustiger aan doen. Er waren toen een slordige 3.750.000 getapte biertjes uit de kraan gekomen. Jan Zandstra bleef een bekende Sneker en landde in IJlst, waar hij is overleden.

Op 31 mei is Jan in het bijzijn van zijn twee dochters vredig ingeslapen.