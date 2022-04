Marijn (8) uit Heeg doneert na twee jaar sparen zijn lange haar aan goed doel

HEEG- Twee jaar lang heeft Marijn Scheffer (8) uit Heeg zijn haren laten groeien. Nu is zijn haar bijna lang genoeg om te doneren aan Stichting Haarwensen. De stichting maakt haarwerken en verstrekt deze kosteloos aan kinderen die door ziekte hun haren zijn verloren. Daarom besloot Marijn niet alleen zijn haren te doneren, maar ook een doneeractie op te zetten om het haarwerk te bekostigen.

Begin 2020 besloot Marijn dat hij zijn haren wilde laten groeien, nadat hij van Stichting Haarwensen had gehoord. “Ik wil mijn haar graag geven aan kinderen die geen haar hebben. Ik vind het zielig dat ze geen haar hebben en ik heb dik haar, dat kunnen ze wel goed gebruiken.” Zijn haren zijn bijna lang genoeg (35 cm), begin mei gaan ze eraf. Marijn vond het niet moeilijk om zijn haren te laten groeien, maar missen gaat hij zijn lange haar ook niet. “Het haar waait vaak in mijn gezicht en de knopen eruit kammen vind ik ook niet zo leuk. Ook denken mensen nu vaak dat ik een meisje ben.”

Doneeractie Net als de meeste goede doelen liep ook Stichting Haarwensen door de coronacrisis heel wat donaties mis. Evenementen waarbij gelden werden opgehaald konden niet doorgaan en ook kapperszaken waar acties worden gehouden of donatiebussen staan, waren door de crisis lange tijden gesloten. De stichting verstrekt de haarwerken kosteloos aan kinderen, maar het maken en onderhouden van zo’n haarwerk is een vrij kostbaar proces, dat zo’n 1500 euro per haarwerk kost. Marijn hoopt met zijn doneeractie 1500 euro op te halen, zodat de stichting een haarwerk kan maken van zijn gedoneerde haren.

Hier vind je Marijn zijn actiepagina: https://haarwensen.nl/acties/135/marijn-8-doneert-zijn-lange-haren-aan-stichting-haarwensen-help-je-mee

Zijn actie staat ook in dit overzicht: https://haarwensen.nl/acties