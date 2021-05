Marijke Roskam PvdA-lijstrekker voor komende raadsverkiezingen 2022

Voorzitter van PvdA Súdwest-Fryslân Michel Rietman over deze keuze: ‘We kijken er naar uit om met Marijke samen te werken. Met haar kan de PvdA in maart een succesvolle uitslag halen. Ze heeft verstand van zaken op alle gemeentelijke thema’s, een groot sociaal hart en een heldere visie op de onderwerpen die voor onze inwoners belangrijk zijn’. Hieronder beantwoordt Roskam een aantal vragen over haar comeback in de politieke arena.

Waarom wil je lijsttrekker worden?

We hebben niet alleen de grootste gemeente van Nederland qua oppervlakte, maar ook de allermooiste. Het kan een rijkdom zijn om hier te wonen en te werken. Ik wil dat dat voor alle inwoners zo is. Dat iedereen hier betaalbaar kan wonen op de plek waar zijn of haar hart ligt, jong en oud goed werk kan vinden en dat iedereen zich gezond en gezien voelt. Daar moet nog wel wat voor gebeuren. Meer huizen voor jongeren in de dorpen en wijken, een gemeente waar bedrijven en ondernemers volop aan de slag kunnen en een sociaal domein dat ondanks alle financiële uitdagingen ook echt sociaal blijft. De PvdA wil It best foar Súdwest. En ik ga me daar met hart en ziel voor inzetten. Dat doe ik niet alleen, maar met een zeer kundige en betrokken huidige fractie en ook nieuwe mensen op de lijst.

Wat voor kennis neem je mee?

Als dagvoorzitter en strateeg leid ik sessies en gesprekken over gemeentelijke thema’s en grote ontwikkelingen. Op alle onderwerpen weet ik wat er speelt. Mijn rol als interviewer komt goed van pas bij het echt luisteren naar bewoners. Ik ben geen beroepspoliticus, maar vooral geïnteresseerd in de ander. Hoe wil jij je leven leiden, wat heb je nodig om je van waarde te voelen en van waarde voor de ander te kunnen zijn? In de provinciale politiek heb ik eerder het programma geschreven, de onderhandelingen gevoerd en vanuit de statenbankjes politiek bedreven. Open en warm, maar ook fanatiek op solidariteit en sociale waarden.

Op dit moment zit de PvdA in de oppositie. Hoe zie je de rol van de partij de komende jaren?

Al jarenlang zijn we een grote partij en een zeer solide en sociale factor in SúdwestFryslân. Toegankelijk en hard werkend voor de bewoners, betrouwbaar en collegiaal in de raadszaal. Wat mij betreft nemen we onze verantwoordelijk weer in het college en kunnen we goed meebouwen aan de toekomst van onze gemeente. De switch weer terug van oppositie naar coalitie heb ik eerder meegemaakt in de provinciale politiek. Samen met mijn partijgenoten ben ik ambitieus en kijk ik bij ieder onderwerp door een sociaal-democratische bril, dat gaat heel goed samen met een collegiale en warme houding waarbij we tot mooie ontwikkelingen komen.

Eerder ben je voortijdig gestopt in Provinciale Staten. Waarom begin je nu weer?

Direct na een goed en stevig onderhandeld coalitieakkoord ben ik bevallen van onze jongste zoon. De combinatie van zowel fulltime werk door het hele land, Statenlid zijn én een jaar lang gebroken nachten als kersverse moeder was niet gezond. Het bleek ook dat meer Statenleden de combinatie met werk zeer lastig vonden te maken. Nu slapen we thuis heerlijk door, ben ik niet meer de enige kostwinnaar en gaat de oudste binnenkort naar school. Er is weer voldoende tijd en rust om met 100% energie voor de mooiste partij en mooiste gemeente aan de slag te gaan. De afgelopen maanden zat ik al in het campagneteam van Habtamu de Hoop, dus ik ben al warmgedraaid voor 2022.

Waar kijk je naar uit?

De samenwerking met iedereen. We hebben in Súdwest zoveel betrokken en ambitieuze bewoners, leden en politici. Op ‘Boalsert jout’ vond ik een mooie rode leren koffer. Daar ga ik samen met de fractie mee op pad langs iedereen die maar mee wil denken. Wat wil jij voor jouw straat of dorp, vandaag en in de toekomst? Hoe kunnen we jouw leven en dat van de ander nog fijner en mooier maken? Wat is volgens jou It Best foar Súdwest? Mensen die mij goed kennen weten dat ik heel goed kan luisteren en daarnaast ook heel hard kan werken om die ideeën uit te voeren. Ik ha der nocht oan!

Bron: PvdA-SWF