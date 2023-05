Marije uit Top en Twel brengt Friestalige zomerhit uit! - 'Wyn & Wetter'

Fryske wetters

“It plan sit al jierrenlang yn myn holle, mar no is it einlings safier.” Marije zong altijd al graag mee met het lied ‘Wind en Zeilen’ van de band ‘Splitsing’. Een Nederlandstalig lied uit 1985 waar ze al snel in het Fries overheen begon te zingen. “Ik ha echt in klik mei de Fryske taal, it is myn memmetaal, dat giet dan fansels. Ek kin ik my wol fine yn de tekst want ik gean simmerdeis ek net nei it bûtenlân, ik bin folle leaver op de Fryske wetters.” Marije vaart dan met het gezin rond in hun oude praam of zeilt samen met haar man Jan (schipper) en bemanning op het Top & Twelster-skûtsje ‘De Twee Gebroeders’.

De studio in

Vorig jaar lanceerde ze bij een broer van een bemanningslid van een ander skûtsje - die tevens muzikant is van de band ‘The Bounty Hunters’ - het idee om eerder genoemd lied in het Fries te coveren. Waarbij ze zelf nog een couplet wilde schrijven gericht op het skûtsjesilen. Hille de Jong van The Bounty Hunters was meteen enthousiast en vanaf dat moment is het balletje gaan rollen. Eerst langzaam, echter de laatste weken in sneltreinvaart. Samen met Hille dook Marije de studio van Jorrit Pruiksma in (Pruiksma Music). Hille deed het gitaarwerk en de backing vocals, Jorrit de drum en de bas, Paul van Dijk werd er op het laatst bijgehaald voor de toetsen en Marije zingt met haar mooie lage stem de leadpartij. Vorige week was ‘Wyn & Wetter’ klaar. ”Ik bin sa trots en draai it ferske no de hiele tiid yn de auto. Nei it wurk ta of nei de swimles fan de bern. Femke en Mirthe wurde d’r al gek fan en kinne alles al meisjonge. Myn doel is dat it aanst op Omrop Fryslân te hearren is, dat soe dochs te gek wêze!”

In rûchhouwer sûnder spyt

Een eigen lied uitbrengen stond op Marije haar bucketlist. “Jo libje ommers mar ien kear en de measte minsken hawwe letter spyt fan de dingen dy’t se net dien ha, dan fan wat se al dien ha. Ik fûn it hiel spannend mar tocht dit moat ik gewoan dwaan.” Haar neef en zus brachten eerder al liedjes uit, maar Marije moest wel even een drempel over. Ze is geen professionele muzikant, ‘in rûchhouwer op de gitaar’ en heeft als ervaring alleen het zingen in een band (Chick Berry) en het vermaken van vrienden en familie met boerenrock en gezellige liedjes. Naar haar eigen zeggen niets bijzonders en ze vindt zichzelf ook zeker geen geboren zangeres. “Mar ik fyn it machtich om minsken te fermeitsjen.”

Dat dit lied een vermaak is, is duidelijk. Na het een paar keer gehoord te hebben, zult u merken dat het deuntje blijft hangen. En is het antwoord op de vraag “Wat kin ik dwaan dizze simmer?” duidelijk. Namelijk het liedje ‘Wyn & Wetter’ zeker eens beluisteren. Vanaf vandaag vindt u het op social media, Spotify en iTunes.

Tekst: Monica Jorna

Bron: Topentwelonline.nl

Marije - 'Wyn & Wetter'

https://open.spotify.com/track/47OAPtaHHDriETDfwBYGd9?si=KMK3g1jZS3SDKuOlG3pDzg