Marianne Poelman eerste kandidaat-wethouder PvdA Súdwest-Fryslân

SNEEK – Marianne Poelman is de eerste kandidaat-wethouder van PvdA Súdwest-Fryslân. Dat is tijdens de ledenvergadering op 29 maart bekend gemaakt door de fractie. Poelman is nu directeur van Technolab SWF en stond op nummer 3 op de kandidatenlijst.

Lijsttrekker Marijke Roskam kiest voor het politieke leiderschap. Zij zal als nieuwe fractievoorzitter de relatief jonge en nieuwe fractie aanvoeren in de raad. Daarmee neemt Roskam het stokje over van Johan Feenstra, die zijn ruime kennis en ervaring over kan dragen aan de volgende generatie.

“We willen het best voor Súdwest en met deze rolverdeling gaat dat zeker lukken. Marianne is een kundig en betrokken raadslid en ze is ervaren in het aansturen van een team. Ze zit altijd goed in de inhoud, heeft een groot warm hart en denkt altijd in de beste oplossing voor de inwoner”, aldus Roskam. "Marianne is daarnaast gewend in haar projecten en ondernemerschap zaken praktisch aan te pakken. Niet te lang vergaderen, maar het verschil willen maken."

Poelman: “Ik krijg het vertrouwen van de fractie en daarmee de kans om dat sociale verschil te maken. Als PvdA-er wil ik zorgen dat iedereen zo goed mogelijk mee kan doen, denk aan werk en wonen. Als professional in het bestuurlijk veld is het super om de komende tijd het beste uit mezelf en anderen te halen.”