SNEEK- Op 27 februari speelt folkzangeres Margot Merah bij Podium Lewinski in Sneek. Margot is bekend van het duo The Lasses dat al jaren door binnen- en buitenland tourt (en in 2018 al eens bij Lewinski speelde). Nu komt ze met een programma van voornamelijk eigen folksongs naar Sneek. Begeleidt door multi-instrumentalist Alan McLachlan (The Scene) en contrabassist Gerco Aerts (Michael Prins).

Al meer dan 20 jaar zingt en speelt Margot Merah Ierse en Schotse folknummers. In die muziek draait het om het vertellen van verhalen en dat is waar Margot van houdt. Die Keltische traditie klinkt door in haar eigen nummers. Met een stem die je hart verwarmt vertelt ze over het leven, klein en simpel, met oog voor detail én voor het grotere verhaal. In Sneek wordt Margot begeleidt door niemand minder dan Alan McLachlan en Gerco Aerts. De Schotse snarenvirtuoos Alan McLachlan schakelt moeiteloos tussen banjo, gitaar, mandoline en piano. Gerco Aerts speelt afwisselend op contrabas en piano.

CD Take Heart

Op 13 februari verschijnt de CD Take Heart (hou moed, heb vertrouwen). Op het album staan elf nummers. Margot en Alan McLachlan namen het op in de tijd dat ze herstellende was nadat ze in 2020 getroffen was door een zeldzame vorm van kanker. Take Heart staat daarom voor moed en vertrouwen in een goede afloop voor haar persoonlijk. Maar ook moed en vertrouwen voor de mensen om haar heen, voor anderen die het moeilijk hebben, voor de wereld die er soms zo donker uitziet.

De eerste single van de CD, Standing Still kwam eind oktober uit, een melancholisch nummer over de beleving van het hier en nu in een tijd met veel onzekerheden. Op 7 januari volgde

Know Me. Een folk-jazz nummer waarin ze oproept niet te snel te oordelen.

Na-afloop een hapje mee-eten? Dat kan! Kies dan ticket incl. diner. Dieetwensen graag vooraf per mail aan ons doorgeven.

Margot Merah Trio

Folk

zondag 27 februari 2022 / 15:30

Verhalende folk uit de Keltische traditie

Margot Merah Trio in Lewinski

inloop 15:00

start optreden 15:30 / kosten €15,- via lewinski.nl