Marco Verkaik en Bernice Dijkhuis over zwem- en poloclub Neptunia’24

Waterpolo is een geweldige sport, vinden Marco Verkaik en Bernice Dijkhuis. Beiden zijn nauw betrokken bij Zwem- en Poloclub Neptunia’24 in Sneek. Marco is trainer en Bernice zit in het Dames 1-waterpoloteam. “We hebben een ontzettend leuk team en halen het beste in elkaar naar boven”, vertelt Bernice enthousiast. “Het maakt niet uit hoe lang je bent of welke leeftijd je hebt. In het water zijn we allemaal gelijk.”

Bernice Dijkhuis (24) zit al veertien jaar op waterpolo. “Op mijn vijfde ben ik met wedstrijdzwemmen begonnen en op mijn achtste ben ik ook op waterpolo gegaan. Dat was een vrij logische keuze. Mijn hele familie deed al aan deze sport, ik hield van zwemmen en vond het leuk om in teamverband te spelen. Een paar jaar heb ik beide sporten met elkaar gecombineerd, maar op een gegeven moment vond ik het wedstrijdzwemmen wat saai worden en ben ik helemaal overgestapt.”

Kampioen op papier

De twee elementen - teamsport en lekker in het water bezig zijn - spreken haar nog steeds ontzettend aan. “Waterpolo is echt een fysieke sport, waarbij je alles moet geven”, vindt Bernice, die al een aantal jaar in het Dames 1-team zit. “Dit jaar zijn we op papier kampioen geworden. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee, maar door het uitvallen van wedstrijden vanwege corona, hebben niet alle teams alle wedstrijden kunnen spelen. Daardoor voelt het niet helemaal alsof we het kampioenschap volledig hebben verdiend. Volgend jaar gaan we er weer met volle moed tegen aan.”

Een paar jaar geleden werd Dames 1 ook al kampioen. “Met het team winnen, dat is echt zo gaaf. Vooral omdat we ook zoveel plezier met elkaar hebben. Dat stimuleert om extra goed te presteren. We doen het echt samen.”

Heel divers team

De teamsamenstelling is heel divers, maar van leeftijdsverschil is volgens Bernice niets te merken. “De oudste is veertig en de jongste zestien. De leeftijd doet er helemaal niets toe. We zijn echt een hecht team. Het voelt als familie. Na een wedstrijd gaan we vaak even met elkaar naar de kroeg. Iedereen is gelijk.”

De sfeer bij Neptunia’24 is volgens haar uniek. “In het verleden heb ik bij TriVia in Groningen gespeeld. Vanwege de verhuizing van mijn moeder ben ik tien jaar geleden in Sneek terecht gekomen en heb ik me aangesloten bij Neptunia’24. Het viel me gelijk op hoe hecht iedereen met elkaar omgaat. Nieuwe leden worden heel snel in de groep opgenomen en horen er helemaal bij. Het is gewoon ontzettend gezellig.”

Oliebollentoernooi

De sport is volgens Bernice geschikt voor iedereen die kan zwemmen en van het gooien met een bal houdt. Voor wie eens kennis wil maken met waterpolo heeft ze een tip: “Eind december houden we altijd ons oliebollentoernooi. Alle belangstellenden kunnen daaraan meedoen. Na afloop krijgen we vaak als reactie: ‘Ik wist niet dat ik waterpolo zo leuk zou vinden’.”

Datzelfde geldt voor de deelnemers aan het school-waterpolotoernooi, dat sinds twee jaar wordt georganiseerd. “Dit toernooi is voor basisschoolleerlingen uit groep vijf tot en met acht. Afgelopen jaar hebben tachtig kinderen meegedaan. Ze waren ontzettend enthousiast. Velen vonden het heel leuk om voor het eerst kennisgemaakt te hebben met waterpolo, terwijl de leerlingen die lid zijn van onze club vol trots aan klasgenootjes hun prestaties lieten zien. De schooltoernooien zijn een groot succes en leveren ook altijd nieuwe aanmeldingen op. We kijken alweer uit naar het volgende seizoen.”

Recreatief Elementair Zwemmen-team

Marco Verkaik is sinds 2019 betrokken bij de vereniging. In het verleden heeft hij allerlei verschillende sporten beoefend. Zo was hij triatlonatleet en zat hij op tennis en later op karate. Maar bij het wedstrijdzwemmen voelt hij zich helemaal thuis. Marco: “Als je de techniek lekker te pakken hebt, dan geeft dat zo’n goed gevoel. Daarbij is het natuurlijk ook heel belangrijk dat je met je teamgenoten een goede klik hebt, dat je je thuis voelt bij de club en dat de sfeer goed is.”

Het gaat goed met de club, merkt hij. “Een belangrijke trigger is nog steeds zwemles. Na het behalen van twee of drie zwemdiploma’s zijn de kinderen vaak nog erg jong. Het is heel waardevol om nog een tijdje door te zwemmen om meer ervaring op te doen en de techniek nog verder te verbeteren. Dat kan uitstekend bij ons in het REZ, het Recreatief Elementair Zwemmen-team. Voor hen zijn de REZ-groepen heel geschikt.” De belangstelling hiervoor onder deze kinderen is groot, weet Marco. “Ze zijn enthousiast over het zwemmen en vinden het leuk om daarmee door te gaan. “

Op weg naar 2024

In totaal heeft de REZ-afdeling b ongeveer zestig leden. “Door corona zijn we wat extra mensen kwijtgeraakt. Niet alleen leden, maar ook vrijwilligers en trainers”, geeft Marco Verkaik toe. “Voor het wedstrijdzwemmen en ook bij de REZ hebben we gelukkig twee nieuwe trainers die alweer even meedraaien. We denken dat dit wel een nieuwe impuls in de motivatie en het ledenaantal gaat geven.” Toch heeft corona ook nog iets goeds gebracht, volgens hem. “We mochten een tijdje niet zwemmen. Daarom in hebben we geprobeerd de trainingen buiten op te pakken met alle groepen inclusief de wedstrijdzwemmers. Dat was erg leuk en zorgde voor meer contact tussen de verschillende groepen.”

Marco en Bernice kijken alweer uit naar het volgend seizoen én het seizoen erna. “Neptunia’24 bestaat in 2024 honderd jaar. Dat gaan we echt heel uitbundig vieren.”

Tekst: Wendy Noordzij