Marcel Valk langer bij LSC 1890

SNEEK- Het bericht stond tussen de tweets over de wedstrijd tussen Sint Annaparochie en LSC 1890 en is de voetbalvolgers om die reden wellicht ontgaan, maar de “oude dame” heeft de overeenkomst met hoofdtrainer Marcel Valk met een jaar verlengd. Dat betekent dat de Sneker oefenmeester ook komend seizoen aan de Leeuwarderweg voor de groep staat.

Valk trad twee en een half jaar terug in dienst en verlengde rond de jaarwisseling van 2019-2020 zijn verbintenis met twee seizoenen. In de eerste twee jaar toen corona een grote rol speelde, eindigde LSC 1890 als vijfde en als tweede, voor zover men in onvoltooide seizoenen van eindigen kan spreken. Ook vorig seizoen toen hij “the Blues” regelmatig liet swingen, eindigden zijn manschappen als tweede, waarna de tegenstander in de finale van de strijd om promotie net iets gehaaider was.

Dit seizoen moet Marcel Valk die eerder met redelijk succes o.a. LAC Frisia 1883, vv Heerenveen en ONS Sneek onder zijn hoede had, het met minder(e) middelen doen en zijn zowel het voetbal als de resultaten - en zeker in de laatste weken - minder overtuigend dan in 2021-2022.

Niettemin valt er op het Sportpark nog genoeg te genieten en dat zal in Valk’s vierde termijn naar verwachting niet anders zijn. In die termijn krijgt de hoofdtrainer assistentie van Gerard van der Kamp, die nu bij de Lycurgus Sparta Combinatie de training en de begeleiding van de oudste leeftijdscategorie bij de jeugd i.c. de JO19 verzorgd.

