Marcel Schaap doet mee aan de National Geographic fotowedstrijd 2021

OPPENHUIZEN-Hobbyfotograaf Marcel Schaap uit Oppenhuizen doet mee aan de National Geographic fotowedstrijd 2021. Na de technische beoordeling van de foto is ‘Zeehond vangt bot’ goedgekeurd voor deelname.

Marcel schreef de volgende toelichting bij de foto: Tijdens het fietsen op het fietspad langs de Waddenkust op Terschelling, ter hoogte van Den Hoorn, dook deze gewone zeehond bij laag water vlak bij de kust op en weer onder. Toen de zeehond weer boven water kwam had hij/zij een bot of schol gevangen die binnen twee seconden werd verorberd. Na het maken van de foto keek de zeehond mij aan met een blik: ‘wat moet jij hier?’

De foto dingt in de categorie dier mee voor de prijzen. Naast de juryprijs is er ook een publieksprijs. Die is te winnen door zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Iedereen die Marcel hierbij wil helpen kan dit doen door op onderstaande link te klikken en op de foto te stemmen.

https://www.nationalgeographicfotowedstrijd.nl/inzendingen/?id=47185

Marcel bedankt iedereen bij voorbaat voor hun steun. De stemfase duurt tot 25 oktober. Iedereen die een stem uitbrengt maakt automatisch kans op een reis naar Zwitserland!