Mar-athon Sneek trots op nieuwe hoofdsponsor De Friesland

SNEEK- De Friesland is de nieuwe hoofdsponsor van de Mar-athon Sneek. De zorgverzekeraar en Sportorganisatie Le Champion delen hun interesse in gezondheid en bewegen. Vanuit die interesse ondersteunt De Friesland dit hardloop- en wandelevenement, dat op zaterdag 24 juni in en rondom Sneek en het Sneekermeer plaatsvindt. De komende jaren gaan ze samen verder bouwen aan dit populaire Friese evenement, waarvan dit jaar alweer de 7e editie plaatsvindt. Inschrijven is t/m 12 juni nog mogelijk.

Le Champion heeft als missie zoveel mogelijk mensen te inspireren om te sporten en bewegen, om daarmee bij te dragen aan een gezonde en vitale samenleving. De droom van De Friesland om de meest gezonde en vitale mienskip (Fries voor gemeenschap) van Nederland te zijn, sluit daar naadloos bij aan. Tijdens de Mar-athon Sneek zullen er duizenden hardlopers en wandelaars in beweging zijn.

“Wij geloven als De Friesland dat mensen elkaar willen helpen vitaal en gezond te leven. Dit sportevent is daar een mooi voorbeeld van”, aldus Cid Berger, directeur De Friesland. Hij vervolgt: “Het is een heel breed beweegevent. Naast het hardloopdeel wordt vooral ingezet op het wandeldeel. Via drie afstanden worden mensen verleid om in beweging te komen langs het mooie Friese landschap en dorpjes rond het Sneekermeer.”

René Wit, adjunct-directeur bij Le Champion: ”Onze missie sluit naadloos aan bij de ambities van De Friesland en het voelt dan ook niet meer dan logisch dat we deze samenwerking met elkaar gaan. Wij kijken er naar uit om samen met het team van De Friesland de Mar-athon Sneek verder landelijk op de kaart te zetten. De unieke omgeving van het Sneekermeer verdient het om gezien te worden door zoveel mogelijk wandelaars en hardlopers.”

Over De Friesland

De Friesland is actief is in Friesland en daarbuiten. Ze richten zich naast zorg verzekeren ook actief op vitaliteit en gezondheid. De Friesland gelooft dat mensen elkaar willen helpen om vitaal te leven en gezonde keuzes te maken. Ze geloven in de kracht van een gemeenschap die elkaar ondersteunt. En brengen daarom mensen met elkaar in verbinding. Meer informatie: www.defriesland.nl



Over de organisator

Le Champion organiseert toonaangevende en onderscheidende sportevenementen op het gebied van fietsen, hardlopen en wandelen. Bekende evenementen op de kalender zijn onder andere de Dam tot Damloop, de TCS Amsterdam Marathon, de NN Egmond Halve Marathon, de strandrace GP Groot Egmond-Pier-Egmond, de Zandvoort Light Walk en de Wandel4daagse Alkmaar. Dankzij de inzet van 3.500 vrijwilligers en met 16.000 leden is Le Champion een van de grotere sportorganisaties van Nederland. Meer informatie: www.lechampion.nl



Inschrijven

Inschrijven voor de 7e editie van de Mar-athon rond Sneek is t/m uiterlijk maandag 12 juni nog mogelijk via www.marathonsneek.nl