Mar-Athon Sneek is van start

SNEEK- Vanmorgen om precies 08.00 uur is de 6e editie van de Mar-Athon van Sneek van start gegaan. Dat gebeurde op het Martiniplein in het hartje van de stad. Syb van der Ploeg zong vlak voor de start van de wandeltocht de toepasselijke klassieker ‘In Nije Dei’. Vanavond is de start van de hardlopers.