Mar-athon op 24 juni: Buitengewoon evenement

SNEEK- Mar-athon Sneek is een buitengewoon evenement dat zowel ervaren marathonlopers als recreatieve hardlopers aanspreekt. Of je nu een doorgewinterde atleet bent die op zoek is naar een nieuwe uitdaging, een enthousiaste beginner die een onvergetelijke hardloopervaring wil opdoen of en rustige wandelaar die wil genieten van alles om hem of haar heen, deze marathon biedt voor elk wat wils. Vandaag sluit de inschrijving om 24.00 uur.

Meer dan een hardloopwedstrijd

De Mar-athon van Sneek is meer dan alleen een hardloopwedstrijd. Het is een unieke ervaring vol entertainment en sfeer. Langs de route zul je muzikale en entertainmentpunten tegenkomen die je zullen ondersteunen en aanmoedigen, waardoor je energie krijgt om door te gaan. Als de afstand van de volledige marathon te uitdagend lijkt, is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een halve marathon, of een tien of vijf kilometer-loop. Dit betekent dat iedereen, ongeacht niveau of doel, kan deelnemen aan de Mar-athon van Sneek.

Vernieuwde routes

De 42,2 kilometer lange route voor de wandelaars biedt de ultieme Friesland-beleving. Na de indrukwekkende oversteek van de Noarder Alde Wei met het pontje of een zeilboot worden de wandelaars getrakteerd op een geheel nieuw stuk van de route. Dit onverharde pad leidt de deelnemers direct langs het water en biedt een uniek uitzicht over de Friese meren. Voordat de wandelaars naar Terherne lopen wordt er nogmaals een oversteek met een pontje gemaakt.

Terherne

Voor zowel wandelaars als hardlopers staat er een 21,1 kilometer-route (halve Mar-athon) op het programma. De startlocatie van deze afstand is ten opzichte van de voorgaande edities veranderd. Kameleondorp Terherne, omringd door water - aan de ene kant door het Sneekermeer en aan de andere kant door de Terhernster poelen - wordt startlocatie van de 21,1 km.

De Potten

Ook de startlocatie van de 7,5 kilometer is vernieuwd. Wandelaars en hardlopers gaan van start vanaf recreatiegebied De Potten en stromen daar in op de route van de andere afstanden. Zo lopen alle deelnemers als één lang lint naar de finish in het centrum van Sneek.

Naast de vernieuwingen passeren de deelnemers uiteraard weer de iconische Waterpoort van Sneek. Dankzij de pittoreske Friese dorpjes, het zomerse groene landschap, en volop gezelligheid bij de pleisterplaatsen onderweg valt er veel te genieten. Een uitgebreide beschrijving en kaart van de routes is te vinden op www.marathonsneek.nl.

Afterparty

Na het oversteken van de finishlijn wacht er een geweldige afterparty op je, waar je je prestatie kunt vieren en nieuwe hardloopvrienden kunt ontmoeten. Het feest zal doorgaan tot in de late uren, gevuld met muziek, dans en een geweldige sfeer.

Inschrijven

Mis deze kans niet om deel te nemen aan Mar-athon Sneek en zo een onvergetelijke hardloopervaring op te doen. Schrijf de datum alvast in je agenda en bereid je voor op een dag en avond vol uitdaging, vreugde en voldoening.

Via deze QR-code schrijf je je in.

https://www.marathonsneek.nl/start-en-finish-hardlopen

QR code maken

Oproep vrijwilligers

Lijkt het jou leuk om te helpen als vrijwilliger bij Mar-athon Sneek en de duizenden deelnemers blij te maken met hun sportieve prestatie? Dan zijn wij op zoek naar jou. Stuur een mailtje naar vrijwilligers@lechampion.nl of bel naar 06 - 5762 0098. We verwelkomen je graag als vrijwilliger.