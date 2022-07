Mannelijke vrijwilligers van Theater Sneek nemen portier Cor Zijlstra in de boot

SNEEK- Tien jaar lang was Cor Zijlstra (79) een vertrouwde verschijning bij de ingang van Theater Sneek. Tenminste drie keer per week hees hij zich in zijn rode portierspak en wenste hij de gasten een fijne avond. Maar aan alles komt een eind. De sympathieke portier nam onlangs al uitgebreid afscheid, ‘de waardering van de mensen was geweldig’, zei Cor.