Manito & Monica Coronado bij Lewinski

Monica Coronado is geboren en opgegroeid in Barcelona. Haar ouders komen van origine uit Castilla de la Mancha. In de auto van haar vader hoorde ze vaak flamencomuziek. Op haar 25 ste levensjaar is ze met haar gitaar op muzikale wereldreis gegaan. In deze periode heeft aan verschillende muziekstijlen geproefd. Via Cuba, Amerika en India is ze uiteindelijk in Nederland beland. In Arnhem heeft ze lichte muziek gestudeerd. Manito is op zeer vroege leeftijd begonnen met gitaarspelen. Hij ontwikkelde zijn eigen stijl op de flamencogitaar. Zijn spel is intuïtief en rijk aan diverse invloeden. Met zijn vurige en verhalende improvisaties houdt Manito een dialoog met Monica. Zijn naam is een directe verwijzing naar de Franse gitaarlegende ‘Manitas de Plata’

Meer info www.monicacoronado.com

Vooraf een hapje mee-eten? Dat kan, kies dan ticket incl. diner. De keuken is geopend tussen 18:00 en 19:30. Eventuele dieetwensen/allergieën graag vooraf aan ons doorgeven.

Melodías del Corazón

zaterdag 28 mei 2022 / 19:30 / vvk €15,- via lewinski.nl