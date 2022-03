Manifest 'Geen haat op straat!'

SUDWEST-FRYSLAN - Op dit moment is de campagne vol aan de gang en staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Alle partijen zetten zich met tal vrijwilligers in voor de campagne om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Alleen deze campagne kent een nare bijsmaak. Borden die vernield, beklad of gestolen worden. Mensen die uitgescholden of bedreigd worden, zowel op straat als online.