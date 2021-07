Manieren om je relatie weer leuk en spannend te maken

Dit kan jarenlang aanhouden, maar dit is helaas niet altijd het geval. Na verloop van tijd kan er sleur in de relatie komen. In dat geval trekken jullie mogelijk minder met elkaar op en misschien voel je je wel minder verliefd dan in het begin. Sommige mensen besluiten daarom een punt achter hun relatie te zetten. Ben je al jarenlang met iemand samen? Dan wil je de relatie vast en zeker niet direct opgeven. Wij helpen je hier graag een handje bij. Daarom zetten we in deze tekst een aantal manieren op een rijtje om je relatie weer leuk en spannend te maken.



1. Probeer samen nieuwe dingen uit



Naarmate een relatie jarenlang standhoudt, gebeurt veel op de automatische piloot. Hierdoor kun je op een gegeven moment het idee krijgen dat jouw relatie wat saai wordt. Gelukkig kun je dit patroon relatief eenvoudig doorbreken. Hoe? Door samen nieuwe dingen uit te proberen. Dit kan onder meer in de slaapkamer. Probeer bijvoorbeeld eens een ander standje uit in bed of gebruik een keer een speeltje. Zo kun je bijvoorbeeld een stimulator kopen om intieme plekjes te stimuleren. Een vibrator gebruiken is eveneens een optie. Veel mensen denken dat deze speeltjes alleen voor individueel gebruik zijn, maar je kunt ze ook prima samen met jouw partner gebruiken.



Wanneer we het hebben over nieuw dingen uitproberen, denken veel mensen al snel aan de slaapkamer. Toch kun je niet alleen maar nieuwe dingen uitproberen in de slaapkamer. Nee, want je kunt bijvoorbeeld ook besluiten om iedere keer een ander restaurant te bezoeken samen met jouw partner. Ga je ieder jaar naar een ander land of een andere plek op vakantie? Dan kan dit er eveneens voor zorgen dat jouw relatie weer leuk en spannend wordt.



2. Ga regelmatig op date



Voordat je een relatie kreeg, zijn jullie ongetwijfeld meerdere malen samen op date geweest. Heb je al jarenlang een relatie? Dan is het inmiddels misschien al lang geleden dat je voor het laatst echt op date bent geweest. Veel mensen denken dat dit alleen iets is voor het begin van een relatie, maar dat is een misvatting. Ook als je jarenlang een relatie hebt, is het leuk om zo nu en dan met elkaar op date te gaan. Jullie brengen dan met zijn tweetjes tijd door en bovendien groeien jullie zo misschien (weer) naar elkaar toe.



3. Verras jouw partner



Spontane acties worden over het algemeen gewaardeerd. Dit geldt helemaal voor verrassingen. Als je jouw partner met enige regelmaat verrast, zorg je er waarschijnlijk voor dat jouw relatie leuk en spannend blijft. Er zijn vandaag de dag talloze manieren om jouw partner te verrassen. Zo kun je hem of haar bijvoorbeeld een keer een ontbijtje op bed brengen. Hij of zij voelt zich hierdoor ongetwijfeld gewaardeerd en dat zorgt ervoor dat de chemie tussen jullie opbloeit. Vind je een ontbijtje op bed wat afgezaagd? Verras jouw partner dan eens met een nachtje of een weekendje weg, een etentje of een ander leuk uitje.



4. Geef elkaar de ruimte



Sommige mensen denken dat zij in een relatie alles samen met hun partner moeten doen. Geldt dit ook voor jou? Dan gaan jullie mogelijk nooit zonder elkaar de deur uit. Het is hartstikke gezellig om met jouw geliefde op pad te gaan, maar het kan ook averechts werken. Als jullie constant op elkaars lip zitten, kunnen er frustraties ontstaan. Dit kan ervoor zorgen dat de spanning en lol verdwijnt. Mogelijk zorgt dit er uiteindelijk zelfs wel voor dat jullie relatie op de klippen loopt. Wil je dit voorkomen? Geef elkaar dan de ruimte. Het is namelijk belangrijk dat jullie niet alleen samen een leven leiden, maar ook ieders jullie eigen ding kunnen doen.