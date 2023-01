Manager mobiliteitsbranche en leidinggevende bakkerij nieuw in Fries mbo

SNEEK- Het Friesland College start met nieuwe opleidingen tot leidinggevende in de bakkerij en manager in de mobiliteitsbranche. Hier kunnen studenten zich rechtstreeks ontwikkelen tot specialisten met een uitstekend perspectief op de arbeidsmarkt. Beide opleidingen zijn op mbo-niveau 4. Deze studies zijn een aanvulling op de huidige opleidingen op niveau 3 en vormen een stevige plus voor het mbo in Friesland en Noordelijk Flevoland.

De opleidingen beginnen in studiejaar 2023-’24, als het Friesland College en ROC Friese Poort zijn gefuseerd in Firda. Tijdens de gezamenlijke open dag van de roc’s op vrijdag 27 januari worden beide nieuwe opleidingen gepresenteerd in locaties van het Friesland College.

Unieke opleidingen

Op het gebied van bakken heeft het Friesland College al een aantal unieke opleidingen op niveau 2 en 3, waarna studenten de opleiding Patissier op niveau 4 kunnen volgen. Met de opleiding tot leidinggevende in de bakkerij is binnen Firda het aanbod compleet en is er op niveau 4 een opleiding waar leerlingen direct na het behalen van hun vmbo-diploma kunnen starten.

Naast de opleiding tot adviseur mobiliteitsbranche (verkoper) op niveau 3 biedt Firda na de zomervakantie in deze richting ook een opleiding op niveau 4. Dan gaat het onder meer om sales, commercie, financiën en algemeen management. Een mooi vervolg voor studenten die willen doorstromen vanuit niveau 3, maar ook een prachtige opleiding direct vanaf het vmbo.