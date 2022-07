Man aangehouden na waterscooterongeluk, slachtoffer is 49-jarige man

Politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar mogelijke getuigen van dit incident. Daarnaast wil de politie graag weten of er ter plaatse camera’s hangen die mogelijk iets hebben vastgelegd.

Hebt u iets gezien, gefilmd of heeft u een pand met camera’s of deurbel met camera in de buurt van deze vaart, laat het ons weten. Getuigen kunnen zich, met vermelding van het zaaknummer 2022186683, melden via 0900-8844, de sociale media kanalen of anoniem via 0800-7000.