Man (35) uit Harlingen overleden bij ongeluk op A7 bij Zurich

Volgens de politie waren er waarschijnlijk geen andere wagens betrokken bij het ongeluk, dat rond 23.10 uur plaatsvond. De hulpdiensten, waaronder de brandweer, waren snel ter plaatse. Zij konden het slachtoffer niet meer redden.

"Bij het ongeval is het slachtoffer dusdanig gewond geraakt dat hulp niet meer mocht baten. Hij is ter plaatse overleden", meldt de politie. Volgens getuigen schoot de auto door de berm, crashte in de tunnel van de andere rijrichting en vloog daarna in brand.