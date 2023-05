Mammoet Nederland B.V. werelds grootste kraanbedrijf gaat zich vestigen in Sneek

SNEEK - Van origine is Mammoet een echt Nederlands bedrijf met het hoofdkantoor in Schiedam.

Mammoet is actief in meer dan 90 landen over de hele wereld.

Mammoet is bekend van het verhuren van telescoopkranen, transporten (zoals afgelopen september in Heerenveen de Indamper van Ausnutria) en het plaatsen of verhuizen van industriële machines.

Transport en plaatsen droogtoren Ausnutria (vimeo.com)

Vanuit de vestiging Sneek wil Mammoet de bestaande klanten in die regio beter bedienen en het netwerk verder uitbreiden.