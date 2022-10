Makkum doet haar steegjes spreken

Makkum- Makkum geeft opnieuw het woord aan haar pittoreske stegen en steegjes tijdens de 4e editie van de Steegjesfair in 2022. In navolging op het succes van voorgaande jaren heeft de organisatie van de Makkumer Steegjesfair nieuwe wegen, nieuwe stegen en nieuwe oude verhalen op het programma staan.

Achter statige koopmanswoningen met indrukwekkende gevels en luifels ligt een labyrint aan steegjes verstopt, rijk gevuld met steeghuisjes en haar bewoners. In de geur van natte was tussen de zolderbalken en het uitzicht op een blinde muur slapen kinderen van een voddenscheurster onder de kou van onbeschoten daken.

Auke Kekke, de klepperman

Hier wekt Auke Kekke, de klepperman, voor een habbekrats de arbeiders in de Slotmakersteeg. Hier vent Tjerk Tuuttuut zijn petroleum in de Vermaningsteeg. Met stammerige Hampie uit de Pothuissteeg en het geluid van een trekharmonica uit de Waagsteeg drinken arbeiders en vissers in de Skoallesteech bij Muoike Pytsy ‘trije maatsjes’ leeg.

Hedendaagse bewoners van de Makkumer steegjes stellen voor één dag hun steegwoning, tuin of garage beschikbaar voor authentieke activiteiten tijdens de Steegjesfair 2022. Bezoekers worden uitgenodigd om te komen zwerven door deze oude Makkumer gloppen en om te genieten van oude en nieuwe verhalen over dit Zuiderzeedorp.

De Steegjesfair is op zaterdag 22 oktober van 18.00-22.00 uur in het centrum van Makkum. Routekaarten zijn verkrijgbaar bij de Makkumer winkeliers, èn bij de gastheren en -dames langs de route . Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/steegjesfairMakkum.