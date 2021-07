Maïsdoolhof Witmarsum eindelijk weer open

Een maïsdoolhof is een doolhof gemaakt in een veld van maïs. Doordat het maïs ruim twee meter hoog kan worden, is het niet mogelijk om erover een te kijken, waardoor het ideaal is om er een doolhof van te maken. De oppervlakte van het doolhof is ruim een hectare, dus genoeg ruimte om te verdwalen! De entree bedraagt één euro en gaat volledig naar het goede doel: De Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag.

Deze hoeve is een vakantieplaats voor gezinnen met een zorgintensief kind (0 t/m 25 jaar). Voor deze gezinnen is het vaak moeilijk om op vakantie gegaan, omdat ze worden beperkt door bijvoorbeeld een rolstoel of wekelijkse therapie. Het doel van de hoeve is voor deze kinderen en hun ouders, broertjes en zusjes een ontspannende vakantie te bieden waar kinderen met een handicap plezier kunnen maken met leeftijdsgenootjes. Ook kunnen jongeren die zelfstandig of met begeleiding hun vakantie willen vieren, terecht in de hoeve.

Het maïsdoolhof is tot ongeveer eind september elke dag van de week geopend. Voor meer informatie: Familie Tolsma (0517-532133).