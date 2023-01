Magische filmmiddag in CineSneek met de familiefilm 'De Swarte Krie van de Deelen'

De middag werd afgetrapt met een kleurwedstrijd en vervolgt met het kijken van de film. Ademloos leefde een volle zaal kinderen met hun ouders mee met de emotionele tocht van Dieke, die middels fantasie de dood van haar oma een plekje geeft. Zowel ouders als kinderen waren ontroerd en beleefden een mooie middag. “De kinderen hebben een geweldige middag gehad. Echt een supermooie film. Ze hebben het er nog over. Dit gaan ze zich nog wel even herinneren.”, aldus één van de reacties in de mailbox van producent Charlotte Rietbergen de dag na het event.

De kaartjes voor deze middag werden gratis aangeboden door Lavender Films, onder andere aan Leergeld Zuidwest Friesland. Loes Neuvel, bestuurslid van Leergeld Zuidwest Friesland, heeft namens Leergeld kinderen uitgenodigd naar het evenement te komen. Zelf kwam Loes met haar kleinkinderen. “Dat het verhaal grotendeels in Friesland afspeelt en ook de opnames in de buurt waren gemaakt, was zeker één van de redenen om mee te werken.”, aldus Loes.

Van Friese bodem

Friesland speelt een belangrijke rol in De Swarte Krie van de Deelen. Het grootste deel van de cast is van Friese bodem en spreekt Fries in de film zijnde; Joop Wittermans, Nynke Heeg en Joke Tjalsma. Daarnaast dienden de Friese landschappen van Raerd en Tjerkwerd als opname locaties.

“Uiteindelijk zaten we met een hele diverse groep van kinderen, ouders, opa’s en oma’s in de zaal. Best wel spannend een film, waarin je beppe opgebaard ziet liggen in haar atelier. Wel in een zeer fleurige jurk. Maar door het magische verhaal en de prachtige natuurbeelden was dit geen probleem voor de jonge kinderen. Na de film was er nog ruimte om een natuurpoppetje te maken van takken, dennenappels, glitterachtige materialen en garens. Prachtig mooie resultaten.”, aldus Loes Neuvel.

De Swarte Krie van de Deelen is niet zomaar een kinderfilm, het is een film die je kijkt samen met je kinderen. Een film waar je onderweg in de auto nog met je kinderen over napraat. Na afloop was er een workshop natuurpoppetjes maken en een Meet & Greet met de Swarte Krie, welke begeleid werd door de vrijwilligers van Lavender Films.

De film zal de aankomende maanden door het hele land te zien zijn waardoor de Friese taal extra aandacht krijgt. Ook voor deze evenementen is de toegang gratis en stellen de makers kaarten beschikbaar voor een goed doel uit de omgeving. Lavender Films ziet dit als een unieke kans om kinderen kennis te laten maken met een culturele uiting, met als doel: elk kind de kans bieden naar de bioscoop te kunnen gaan en de fantasie te prikkelen en ontwikkelen!