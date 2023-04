Magazine 10 jaar op de troon, over Koning Willem Alexander en Koningin Maxima exclusief verkrijgbaar

SNEEK - De Koninklijke bond van Oranjeverenigingen heeft een magazine uitgegeven over '10 jaar op de troon'. Een magazine met verhalen en mooie foto’s. De Vereniging Oranje Sneek heeft nog 80 exemplaren beschikbaar, 50 voor leden van de vereniging en 30 voor mensen die geen lid zijn maar wel interesse hebben in het Koningshuis.

Als er meer interesse is dan wordt er geloot. Stuur een mailbericht aan ver.oranjesneek@gmail.com of stuur een bericht via WhatsApp naar 06-244 304 78. Vermeld naam, adres, postcode en woonplaats in het bericht.