Maatregelen tijdens de Sneekweek

Stremming tijdens de vlootschouw (vrijdag 4 augustus)

Verkeer op het water

Vanaf 16.00 uur worden de bruggen in Sneek niet meer bediend. Dit betekent dat de doorvaart via Sneek tussen de Snitsermar en de Brekken, IJlst/Heeg of Bolsward v.v. niet meer mogelijk is. Deze stremming duurt tot zaterdagochtend 5 augustus. De Houkesleat wordt afgesloten zodra de ligplaatsen vol zijn.

Wegverkeer

Vanaf 19.00 uur tot het einde van de vlootschouw zijn diverse wegen in het centrum afgesloten. Houd daarnaast rekening met extra reistijd.

Bekijk het volledige overzicht van alle stremmingen.

Verkeersmaatregelen Sneekweek

Vanwege de opbouw van de kermis is het gedeelte van de binnenstad tussen de Oude Koemarkt en de Stationsstraat vanaf woensdag 2 augustus 17.00 uur afgesloten.

Van vrijdag 4 tot en met donderdag 10 augustus zijn diverse wegen in het centrum afgesloten voor voertuigen en alleen toegankelijk voor voetgangers. Daarnaast zijn de Parkstraat, de Prins Hendrikkade, de Leeuwarderweg vanaf de Regenboogstraat en de Jousterkade dagelijks tussen 19.00 uur en 03.00 uur afgesloten voor voertuigen.

Binnenstadbewoners en -bedrijven met een parkeer vergunning mogen het gebied met hun auto via de kortste route in- en uitrijden;

Op een deel van de Oppenhuizerweg en op de Jousterkade wordt een maximum snelheid van 30km/uur ingesteld. Deze maatregel wordt ondersteund door plaatsing van tijdelijke drempels;

Hulpdiensten kunnen te allen tijde de stad in. Bovendien zijn de hulpdiensten op de hoogte van de verkeersstremmingen, en kunnen daarmee zelf goed een inschatting maken over hoe ze zo snel mogelijk kunnen komen daar waar ze nodig zijn.

Pampuskade

Tijdens de Sneekweek mogen alleen pleziervaartuigen met een maximale lengte van 15 meter afmeren aan de Pampuskade. Rondvaartbedrijven en overige passagiersschepen (o.a. bruine vloot) kleiner/groter dan genoemde afmeting kunnen geen gebruik maken van de Pampuskade voor een op/afstapplaats en overnachting. Een alternatief is eventueel af te meren in de Schuttevaerhaven. Maar vanwege de drukte in de Sneekweek biedt dit weinig kans op een garantie. Een andere mogelijkheid is om een ligplaats bij het starteiland in te nemen. Via het pontje kan men naar de vaste wal, waar een lijndienst is geregeld om in Sneek te komen. Ook op deze locatie kan geen garantie worden geboden voor grotere schepen.

Stadsgrachten

In verband met het evenement Optimist on Tour is op 8, 9, en 10 augustus tussen 10 en 17 uur sprake van ernstige hinder bij de doorvaart op de stadsgracht ter hoogte van het Bolwerk.

Wegsleepverordening

Voor de gehele gemeente geldt voor voertuigen een Wegsleepverordening.

Parkeren

In de Sneekweek kan geparkeerd worden op alle parkeer terreinen met uitzondering van het Martiniplein. Op de afbeelding zijn de parkeerterreinen aangegeven.

Parkeerverbod Paviljoenwei

Er geldt een parkeerverbod op het deel van de Paviljoen wei, vanaf de toegang tot RCN camping de Potten tot aan de pont. Na de toegang naar RCN camping de Potten verwijzen parkeerregelaars u naar het evenementenparkeer terrein. Hier kunnen ongeveer 600 auto’s parkeren. Busjes en terrein wagens kunnen niet op dit terrein parkeren. Bestuurders hiervan worden verwezen naar de parkeer terreinen van het dagrecreatieterrein “de Potten”. Weggebruikers zijn verplicht de aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen (art. 8 RVV).

Sneekermeerbus

De Sneekermeerbus rijdt van 4 tot en met 10 augustus tot 19.30 uur van het busstation naar de Snitsermar en weer terug.

Vanaf 19.30 uur rijdt de bus tussen de Snitsermar en de Prins Hendrikkade ter hoogte van het Vismarktplein.

Van 4 tot en met 9 augustus tot ’s nachts 04.24 uur en op 10 augustus tot wanneer het nodig is, maar tot uiterlijk 04.24 uur.

Haltes: NS Station (tot 19.30 uur), Prins Hendrikkade, Boeierstraat, Middelzeelaan, De Domp. De Potten en het Paviljoen. Betalen kan met de OV-chip of door te pinnen.

Bij het VVV, campings, jachthavens en stations is een folder verkrijgbaar met de vertrek- en aankomsttijden.

Bekijk hier de dienstregeling van Arriva.

De pont van en naar het Starteiland vaart van 08.00 tot 02.00 uur.

Alcoholverbod

Op de openbare weg binnen de bebouwde kom van Sneek is het altijd verboden alcoholhoudende Dit verbod is niet van toepassing op terrassen of evenemententerreinen waarvoor vergunning is verleend.

Verbod verkoop lachgas

Op de openbare weg en op de evenemententerreinen is het verboden ballonnen met lachgas te verkopen. Ook is het verboden om lachgas te verkopen in, of vanuit horecagelegenheden of andere openbare inrichtingen.

Glas en blik

Vanwege de veiligheid is het niet toegestaan om binnen te stadsgrachten van Sneek flessen, blikjes en dergelijke bij je te hebben, met het kennelijke doel deze op de weg te nuttigen of te laten nuttigen. De horeca mag geen drank in glas en/of blik verstrekken.

Uitbreiding terras Sneekweek

Verschillende horecabedrijven mogen hun terras uit breiden tijdens de Sneekweek 2023. Zij hebben hiervoor een vergunning gekregen.

Toiletten

Voor een vast bedrag per dag kun je de hele dag gebruik maken van de toiletten.

Kamperen

Kamperen kan op de reguliere campings. Kijk hiervoor op www.vvvsneek.nl. Ook richt RCN de Potten een tijdelijk kampeerterrein in, vlak bij de Snitsermar. Kijk ook eens op de website van RCN.