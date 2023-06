Maarten van der Weijden volbrengt Elfstedentriatlon

LEEUWARDEN - Even voor 9.00 uur vanochtend is Maarten van der Weijden gefinisht in de Prinsentuin in Leeuwarden en heeft daarmee zijn Elfstedentriatlon volbracht. Vorige week zondag begon Van der Weijden aan zijn triatlon, 200 kilometer zwemmen, 200 kilometer fietsen en 200 kilometer wandelen. Hij kreeg het Elfstedenkruisje opgespeld door burgemeester Buma.

Eigenlijk had Van der Weijden gisteren al willen finishen, maar hij was te moe om door te lopen. Zondagochtend vroeg was hij weer onderweg voor de laatste kilometers vanaf Dokkum. Langs de route en bij de finish stonden vele toeschouwers hem aan te moedigen en op te wachten.

"Laten we het leven blijven vieren", waren de eerste woorden die Van der Weijden sprak meteen na de finish. Verder deelde de triatleet mee dat er inmiddels 3,7 miljoen euro is opgehaald voor onderzoek naar kanker. Al het geld dat tot nu toe is binnengekomen en het geld dat nog binnenkomt, wordt door hoofdsponsor Reggeborgh verdubbeld.