Maarten van der Weijden uit het water vanwege onweer

Dinsdagmiddag passeerde Maarten onder grote publieke belangstelling Franeker. Ook hier zwommen weer tientallen mensen mee.

Onweer



Maarten van der Weijden is nu uit het water in Ried. Er is onweer in de buurt. Uit veiligheidsoverwegingen is besloten om Maarten uit het water te halen. Ook de bemanning van de meevarende boten is van het water. Hij is even aan het slapen. Om 20.30 uur wordt bekeken of Van der Weijden nog verder kan zwemmen.