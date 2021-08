Maarten van der Weijden trapt Camperelfstedentocht af

LEEUWARDEN - De tocht der tochten kan op tal van manieren verreden worden, maar nog niet eerder was er de mogelijkheid voor camperaars om de Elfstedentocht op georganiseerde wijze te volbrengen. Daar komt verandering in, want per 1 september is het mogelijk om de Camperelfstedentocht te rijden. Als startschot van deze nieuwe tocht gaat Maarten van der Weijden in september per camper een aantal van de elf steden bezoeken.

“Veel van onze gasten gaven aan dat ze graag eens alle elf steden per camper wilden bezoeken. Het ontbrak nog aan een platform waarop alle praktische informatie voor camperaars stond en waar camperaars geïnspireerd konden worden om de steden op een unieke manier te kunnen beleven", vertelt Margreet Dröge van Campingplaats Leeuwarden. ,,Met de Camperelfstedentocht hebben we nu een unieke camperbeleving ontwikkeld die het hele jaar door gereden kan worden." Camper TV, het online videokanaal voor camperaars en kampeerders, heeft de route inmiddels getest. Hun bevindingen zijn te zien op YouTube.

Elfstedentocht met leuke extra’s!

Camperaars kunnen bij alle elf stempelposten en de ondernemers een stempelkaart ophalen. Het startpunt, het startmoment én de duur van de reis is voor iedereen vrij te bepalen. In iedere elfstedenstad kan een stempel gehaald worden. Wanneer de stempelkaart vol is maken camperaars kans op mooie prijzen.

Via www.camperelfstedentocht.nl en de nieuwsbrief ontvangen rijders van de tocht allerlei leuke tips over wat er in de elf steden allemaal te beleven is. Zo worden de camperaars gewezen op de elf fonteinen, leuke winkels, restaurants, wandel- en fietsroutes, activiteiten en nog veel meer. Daarnaast krijgen camperaars verschillende extra's, zoals Fries roggebrood, dippers en toast van Van der Meulen, wordt er in Bolsward gratis een Sonnema Berenburg ingeschonken en kan men bij Brouwerij Dockum gebruik maken van leuke aanbiedingen. Bij Jumbo Els Broek Zuiderburen in Leeuwarden krijgen deelnemers vanaf €25,- aan boodschappen en op vertoon van hun stempelkaart een gratis ambachtelijk Fries suikerbrood van Tije de Boer. Mensen die zelf geen camper hebben en de camperelfstedentocht willen rijden kunnen een camper huren bij Goboony of bij Aversch Campers.

Rij de route en draag bij aan de Maarten van der Weijden Foundation

,,De Maarten van der Weijden Foundation is natuurlijk onlosmakelijk verbonden aan de Elfstedentocht. In 2019 zwom Maarten van der Weijden de Elfstedentocht om geld in te zamelen voor zijn foundation. We zetten de donaties aan deze mooie foundation voort. Bij iedere volle stempelkaart doneren wij namelijk een bedrag aan de Maarten van der Weijden Foundation", vertelt Margreet Dröge, initiatiefnemer van de Camperelfstedentocht. Iedere gedoneerde euro gaat voor de volle 100% naar kankeronderzoek en -projecten. Ook roept ze deelnemers die genieten van de Camperelfstedentocht op om ook zelf een bijdrage te leveren via de actiepagina op https://camperelfstedentocht.nl/goed-doel/

De Camperelfstedentocht is een initiatief van Camperplaats Leeuwarden, in samenwerking met Camping De Domp in Sneek, Camping Sudersé in Workum, Camping de Zeehoeve in Harlingen en Camperplaats Stavoren. Daarnaast haken vijftig ondernemers aan om toeristen een unieke elfstedenbeleving te kunnen geven. Toeristische aanjagers van de verschillende regio's, Merk Fryslân en verschillende camperplatforms stimuleren het concept. De route zal binnenkort ook te vinden zijn op www.friesland.nl.