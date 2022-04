Maarten van der Weijden steunt 'Team Wybe' voor Waterfietselfstedentocht

BOLSWARD - Team Wybe is van plan dit jaar de Elfstedentocht op de waterfiets te doen. Om de nachten beter door te komen hebben ze een bijzondere coach aangetrokken: Maarten van der Weijden.

De vriendenploeg Team Wybe doet ieder jaar op een bijzondere manier mee aan de tocht. Dit jaar dus op de waterfiets. Dat wordt een tocht zonder pauze en dat betekent dat ze ook in de nachten doorfietsen. Van der Weijden zal mee om ze in het donker te begeleiden.

Voor kankeronderzoek

Het geld wat met de actie wordt opgehaald gaat ook naar de Maarten van der Weijden Foundation. De waterfietstocht staat voor 3, 4 en 5 juni op de planning. Dat is nog voor de gewone Fietselfstedentocht.

Team Wybe werd in 2014 opgericht na het overlijden van hun vriend Wybe Leenstra. Hij overleed door een hersentumor en was nog maar 37 jaar. Het team fietste de Elfstedentocht in 2019 op een bierfiets. Toen werd ruim 30.000 euro opgehaald voor KWF Kankerbestrijding en de Maarten van der Weijden Foundation.

Eerder bracht het team al duizenden euro's bijeen met de Alpe d'Huzes en later nog eens 20.000 euro met het beklimmen van de Mont Ventoux.