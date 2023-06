Maarten van der Weijden onderweg naar Harlingen

WITMARSUM- Maarten Van der Weijden is vanmorgen rond de klok van halfacht door Witmarsum gezwommen. "Hier kan je geen genoeg van krijgen, geweldig! Je hebt zoveel respect voor zo'n man, daar sta ik graag eerder voor op", zegt één van de vrouwen die hem in het dorp stond op te wachten.

"Het gaat om de bestrijding van volksziekte nummer één. Mijn moeder is er aan overleden en mijn broer heeft het overleefd", zegt haar buurvrouw. "Het moet de wereld uit. Daarom doneren we en hopen we maar dat ze iets vinden dat helpt."

De triatleet is nu op weg naar Harlingen, waar hij voor twaalf uur hoopt aan te komen.