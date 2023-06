Maarten van der Weijden haalt z’n wandelstempel in Sneek

SNEEK- In alle vroegte, we klokten 05.17 uur, heeft Maarten van der Weijden vanmorgen z’n ‘wandelstempel’ in Sneek gehaald.

Dat gebeurde weer door Feike Damstra, die ook de andere stempels namens Sneek had gezet, op het Oud Kerkhof. Freddy Terveer en Jan Tekstra waren ook al vroeg uit de veren en deden waar zij goed in zijn: Muziek maken. De beide heren speelden bekende nummers zoals ‘Rollercoaster’ en ‘Let it go’. Dat laatste doet Van der Weijden nog steeds, met een brede lach op het gezicht. “Daardoor concludeer ik dat het nog steeds goed met Maarten gaat”, aldus Isa Wessels die voor GrootSneek aanwezig was.

Er lopen een tiental mensen met Maarten van der Weijden mee, waaronder Annie (76) & Adrie (73).