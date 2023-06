Maarten van der Weijden gestart met Elfstedentriatlon

FRYSLAN - Vanochtend vroeg is Maarten van der Weijden gestart met zijn Elfstedentriatlon: 200 kilometer zwemmen, 200 kilometer fietsen en 200 kilometer wandelen. Zwemmend legde hij tocht al eerder af. Nu komen daar dus ook fietsen en wandelen bij.

Ook met deze Elfstedentriatlon is het weer de bedoeling geld op te halen voor kankeronderzoek. Mensen kunnen een stukje meezwemmen, fietsen of wandelen, met als doel nog meer geld in te zamelen.

De voormalig Olympisch kampioen is vanochtend om 06.30 uur gestart in Leeuwarden. De hele krachttoer moet tot en met 24 juni gaan duren: