Maart en april finalemaanden voor dames Friso Sneek

Twee fronten

“Maar alleen maar mooi dat we op twee fronten meedoen”, aldus Van den Brink die van de buitenwacht steeds meer te horen krijgt dat zijn ploeg een kampioenskandidaat is. Trainer goeroe Jan Berendsen liet zich tijdens de uitzending van Tijd voor Volleybal in dergelijke bewoordingen overduidelijk uit dat de Snekers kwalitatief de favoriet zijn. “Dat ontkennen we ook niet, maar dat is van veel factoren afhankelijk”, zegt Van den Brink die met een smalle basis begon en ook nog met blessureleed te maken heeft binnen zijn team.

Graadmeter

De halve finale van de beker is een belangrijke graadmeter als zijn ploeg op 16 maart op bezoek gaat in Utrecht en zijn meiden de huidige koploper van de eredivisie op woensdag 22 maart ontvangen in de Sneker Sporthal.

Zweten en zwoegen

De play offs nemen een aanvang in het weekend van 25 en 26 februari en lopen door t/m het weekend van 15 en 16 april met eventueel nog een extra dessert in de vorm van de finales. Ruim zes weken en mogelijk meer zweten en zwoegen dus voor de geplaatste teams, maar voor zo’n lekker toetje train je en speel je het hele jaar.

Thuiswedstrijden

Wat betreft de thuiswedstrijden ontvangen de Friso dames op 4 maart VV Utrecht en een week later komt Apollo 8 naar Sneek. Op woensdag 29 maart reist Regio Zwolle af naar Friesland, op 8 april is er de noordelijke derby tegen Sudosa en op zaterdag 15 april komt de huidige landskampioen Sliedrecht Sport op bezoek. Alle thuiswedstrijden beginnen om 20.00 uur. Tussendoor het mooie bekerduel tegen VV Utrecht op woensdag 22 maart in de eigen Sneker volleybaltempel.

Tweede Paasdag finale

Mochten de Snekers zich van de Utrecht ontdoen dan plaatst men zich voor de finale. Deze wordt gespeeld in de Maaspoort in ‘s-Hertogenbosch op maandag Tweede Paasdag.

Bron: VC Sneek