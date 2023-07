Maar liefst 55 leerlingen ontvangen ISK-certificaat

SNEEK- Het was vanmorgen feest voor 55 leerlingen van de Internationale Schakel Klas uit Sneek. Zij mochten in Theater Sneek het ISK-certificaat in ontvangst nemen.

Om negen uur vertrokken de leerlingen, vergezeld van leraren, ouders/verzorgers vanuit de Harmen Sytstrastraat, waar hun school staat. Het werd een feestelijke muzikale optocht, naar de Westersingel.

De ISK biedt onderwijs aan anderstalige leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar die de Nederlands taal onvoldoende beheersen om regulier onderwijs te volgen. Het doel is om deze leerlingen te schakelen naar passend regulier onderwijs door het leren van Nederlands en schoolse- en studievaardigheden. Daarnaast worden de leerlingen onderwezen in de Nederlandse gebruiken en gewoonten, zodat zij leren om zelfstandig te functioneren in onze maatschappij.

De leerlingen volgen naast Nederlands de vakken wiskunde, ICT, Engels, lichamelijke oefening, verzorging, beeldende vorming, en ‘leven in Nederland’.

Gemiddeld hebben deze leerlingen twee jaar nodig om voldoende thuis te raken in de Nederlandse taal en cultuur om met succes een vervolgopleiding te kunnen doen.