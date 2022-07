Maandagavond livemuziek bij de Stadsherberg van IJlst

IJLST - Maandag start in Leeuwarden de Friesche Elfstedenweek te water. Van 25 juli tot en met 30 juli vindt een feestelijke tocht plaats langs alle 11 Friese steden met eigen (of gehuurde) motorboot, zeilboot, sloep, kano, supplank of surfplank. Het is de 25e editie van dit evenement.

De eerste etappe over 28 kilometer finisht via Sneek in IJlst. Rond 14.00 uur zal de vloot in IJlst arriveren en vanaf 20.00 uur is er een feestje met livemuziek van Sjouke van Kammen op het terras van de Stadsherberg 'Het Wapen IJlst'. Iedereen is welkom! Na een overnachting in IJlst gaat dinsdag de tweede etappe via Sloten naar Stavoren.