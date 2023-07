Maandagavond begint opbouw Sneekweekkermis op het Martiniplein in Sneek

De Sneekweekkermis staat bekend als een van de gezelligste van Nederland. De draaimolens, autoscooters, schiettent, oliebollenkraam en tientallen andere attracties maken het tot een echte familiekermis. Het is daarnaast de kermis met de meest spectaculaire attracties van de provincie.

Zo is één van de hoogste Boosters van Nederland weer aanwezig en zal op veler verzoek de Around the World weer worden geplaatst. Dit is een molen waarmee je naar een hoogte van zestig meter zweeft en vervolgens kunt genieten van een adembenemend uitzicht over Sneek en wijde omgeving.

Gratis uurtje voor mensen met een beperking

Op maandag 7 augustus, 13:00 uur tot 14:00 uur kunnen mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking (met begeleider) gratis in de attracties. Wil je hier gebruik van maken? Meld je dan met je begeleider op 7 augustus 12:45 uur bij de poffertjessalon. Daar worden de toegangsbewijzen uitgedeeld.



Woensdag 10 augustus: Prikkelarme kermis op Hardzeildag

Op woensdag 9 augustus is er van 11:00 uur tot 13:00 uur ‘prikkelarme kermis’. De muziek gaat dan uit en er branden minder lampjes. Hiervoor gaat de kermis op Hardzeildag twee uur eerder open dan op andere dagen. Zo wordt het mogelijk dat iedereen tijdens de komende Sneekweek kermis kan vieren.

Ook voor de kleinste gasten

De Sneekweekkermis is een echte familiekermis en daarom is er ook voor de jongste kermisbezoekers weer van alles te doen. Natuurlijk komt de prachtige, nostalgische draaimolen weer terug, evenals de Salto Trampoline, de Lucky Duck, waar je eendjes kunt vangen, het touwtje trekken en andere leuke spelletjes. Dit jaar kun je ook in de Heli Swing stappen. Ook zullen er voor de allerkleinsten weer poppen naar de Sneekweekkermis komen. Hiervoor kun je website of de facebookpagina in de gaten houden.

Elke dag op het Martiniplein van 13.00 uur t/m 01.00 uur.