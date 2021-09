Maand van de Geschiedenis bij Bibliotheken Mar en Fean

Ook bij Bibliotheken Mar en Fean is er deze maand genoeg te doen. Eva Vriend vertelt in Bibliotheek Koudum op donderdag 28 oktober om 20:00 uur over haar boek Eens ging hier de zee tekeer. Een verhaal van vier families over de verandering van de Zuiderzee naar het IJsselmeer. In Bibliotheken Joure, Lemmer en Balk kun je samen met genealoog en stamboomcoach Anneke Westerhuis-Jager, werkzaam bij Tresoar Leeuwarden, op zoek naar je voorouders. De workshop is verdeeld over twee ochtenden. In deze twee sessies zal aandacht geschonken worden aan het opzetten van een stamboom, waar je moet zoeken, hoe je de stamboom kunt aankleden met leuke feiten over je voorouders en hoe je een leesbaar verhaal kunt maken van de gevonden informatie. Op 20 oktober om 20:00 vertelt Freddie Scheltema (foto) in Bibliotheek Sneek over zijn werk als gevangenbewaarder in Veenhuizen. Hij schreef hierover het boek Tralies. Klaas Smit uit Witmarsum schreef in 2020 het boek Houtenbotenbouwers, tien werfbazen over hun vakmanschap. Hij heeft uitgebreid met al die werfbazen gesproken en hun verhalen vastgelegd. Hij geeft je tijdens de lezing – op 27 oktober om 19:30 in Makkum – aan de hand van vele foto’s, een kijkje in de keuken van de werven en de wereld van rond- en platbodemjachten.

Voor meer informatie en deelname, kijkt u op bmf.nl/maandvandegeschiedenis. Bij binnenkomst wordt u gevraagd een coronatoegansbewijs te tonen. Dit kan met de CoronaCheck-app op uw telefoon of met een papieren bewijs.