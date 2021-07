Maakt kennis met Poiesz tijdens het Werkfestival

SÚDWEST-FRYSLÂN - “Het Werkfestival is een mooie kans om persoonlijk in contact te komen met potentiële medewerkers, hen te enthousiasmeren en onze eigen ervaringen over het werken bij ons prachtige familiebedrijf met hen te delen. Poiesz Supermarkten B.V. is het supermarktbedrijf van en voor het Noorden! Het marktaandeel van Poiesz Supermarkten B.V. is in de afgelopen periode ontzettend gegroeid. Ons assortiment komt uiteraard niet vanzelf in onze winkels te liggen. Hier kunnen we wel wat hulp bij gebruiken! We zijn dan ook op zoek naar enthousiaste nieuwe medewerkers die de orders voor onze filialen verzamelen in ons distributiecentrum, maar je kan bij ons ook je reachtruck rijbewijs of je vrachtwagen rijbewijs halen. In de winkels hebben we mogelijkheden om aan de slag te gaan en wellicht door te groeien naar een leidinggevende functie.” vertelt Kim Brouwer, personeelsfunctionaris bij Poiesz Supermarkten.

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

“We hopen veel enthousiaste mensen te spreken en te kunnen vertellen over het werk en de mogelijkheden bij Poiesz. Wie weet is onze ontmoeting op het Werkfestival het begin van een hele mooie (loop)baan bij Poiesz!”

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf zien op 18 september?

“We willen, naast het aanbod aan vacatures dat we momenteel hebben, de bezoekers vertellen over de mogelijkheden die we hebben om door te groeien binnen onze organisatie. Bijvoorbeeld de carrièremogelijkheden binnen de winkel of van orderverzamelaar naar perronmedewerker, vrachtwagen- of reachtruckchauffeur”.

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Wij zijn een familiebedrijf dat 98 jaar geleden startte in hartje Sneek. Inmiddels hebben we 69 supermarkten en 68 slijterijen in Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Het hoofdkantoor en het distributiecentrum zijn gevestigd in Sneek. Iedere dag staan er ruim 5.500 medewerkers klaar voor de klant. Elke dag is een kans om het nóg beter te kunnen doen. Door goed te luisteren naar wat de klant wenst en daarop in te spelen. En daar kunnen de bezoekers onderdeel van worden!”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“Ons nieuw gebouwde diepvries DC is sinds kort in gebruik genomen. Dit betekent veel vacatures als orderverzamelaar. Dus ben jij op zoek naar een leuke (bij)baan en in ieder geval beschikbaar op zaterdag (’s ochtends vanaf 06.00 uur of ’s middags vanaf 14.30 uur) solliciteer dan! Maar ook wanneer je altijd al gedroomd hebt van een baan als reachtruck- of vrachtwagenchauffeur, maar nog geen rijbewijs hiervoor hebt, ben je bij ons aan het juiste adres! Vanaf september starten we weer met interne opleidingen voor reachtruck- of vrachtwagenchauffeur. En in je lunchpauze geniet je bij ons van een gratis heerlijk vers gemaakt kopje soep!

Edisonstraat 3, Sneek | www.poiesz-supermarkten.nl