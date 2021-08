Maak kennis met Werkfestival Súdwest-Fryslân-deelnemer: Douma Staal uit Sneek

SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor!

Op zoek naar een baan in de staalhandel? Douma Staal zoekt operators en orderpickers voor in de dagdienst! Of ben je gewoon benieuwd naar het reilen en zeilen op de werkvloer bij een staalhandel? Douma Staal vertelt hier graag meer over tijdens het Werkfestival. "Wij doen mee, omdat wij ons team willen versterken!”

Met een oppervlakte van 65.000 m², computergestuurde boor- en zaaginstallaties, een lasersnijmachine, wagenpark en een ijzersterk team, bevoorraadt Douma Staal vanuit de vestiging in Sneek haar klanten. “Wij willen ons mooie bedrijf en machines met plezier laten zien en hopen hiermee een groot aantal potentiële medewerkers te enthousiasmeren om bij ons aan de slag te gaan.”

Waarom juist het Werkfestival? “Als wij op deze manier mensen een baan kunnen helpen, kunnen we vervolgens samen aan de slag om onze klanten te bedienen!” Douma Staal koopt producten over heel de wereld in, om ze vervolgens te verkopen aan hun klanten in Nederland. “Onze huiftrailers en trailers met eigen kraan maken het mogelijk om klanten in heel Nederland te bedienen. Samen met de machines, die wij graag op 18 september demonstreren, kunnen wij maatwerk aan onze klanten bieden.”

“Het mooiste aan mijn vak vind ik om samen met de klant te werken aan een breed scala aan eindproducten!”

https://www.doumastaal.nl/ | Voltastraat 5 8606 JW Sneek