Maak kennis met Asrom

SNEEK/BOLSWARD- Buurtcoach Rik van het Beweegteam Súdwest-Fryslân is een van de enthousiaste mensen van het team. Gisteren schreef Rik over een succeservaring, die we hier graag delen!

Rond het middaguur en op het hoogtepunt van de onweersbui boven Gemeente Súdwest-Fryslân, zit Asrom uit #wommels op de fiets. Hij is drijfnat, maar hij blijft doortrappen, want Asrom heeft een doel. Meedoen aan het Panna Knock Out toernooi in #Makkum. De tocht is 18 kilometer dus hij is om 9 uur vertrokken. Echt snel gaat het niet, want hij rijdt op de veel te kleine fiets van zijn zusje (Foto 2). Zijn eigen fiets had helaas een lekke band, maar dat was natuurlijk geen goede reden om niet te gaan.

Op de fiets

Gisteren was hij met de fiets naar #Bolsward, waar ook een ronde van het #Panna toernooi plaatsvond. Hij schopte het hier zelfs tot de finale! Maar werd uiteindelijk tweede (Foto 1). Omdat hij gebrand was om toch een keer kampioen te worden, moest en zou hij ook meedoen in Makkum. Na een pittige tocht, en enkele panna’s later, kwam hij vandaag tot aan de kwartfinales.

Door zijn prestaties heeft hij wel een ticket verdiend voor het Nederlands Kampioenschap Panna Knock-out in Amsterdam. ‘Moet ik nu helemaal op de fiets naar Amsterdam!?’ Vraagt Asrom als hij dit nieuws hoort.

Je bent deze week misschien niet 1e geworden… Maar in onze ogen ben jij, door jouw wilskracht en doorzettingsvermogen, al een echte kampioen Asrom!

Uiteraard zetten we hem na het toernooi eventjes thuis af.

Buurtsportcoach Rik

Ook kampioen worden? Morgen (vandaag, red.) is nog een voorronde pannavoetbal in koudum.nl bij Oeverzwaluwen Voetbal.

