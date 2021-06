Maak gebruik van de 500 euro regeling!

De provincie stelt met deze regeling, net als vorig jaar, geld beschikbaar voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven in coronatijd. Al deze kleine positieve acties vanuit de mienskip, hebben een grote impact op de leefbaarheid in onze provincie. Het gaat om een totaalbedrag van 150.000 euro. De regeling lijkt nu alweer een groot succes. We hebben al vele initiatieven ontvangen!

Ruimte voor meer initiatieven

Vanwege de snelheid van aanmeldingen vorig jaar, wordt er deze keer met grotere bedragen per regio gewerkt. Er is dit jaar ruimte voor 60 initiatieven per regio (4) en voor de regio Wadden 30 initiatieven. Per initiatief is wederom 500 euro beschikbaar. Het is een laagdrempelige 100 procent projectfinanciering die door iedereen aangevraagd kan worden.

Op = op

De regeling loopt door totdat het budget op is en sluit op 25 juni 2021. Uit de regio Noordwest Fryslân (gemeente Leeuwarden, Waadhoeke en Harlingen) zijn inmiddels al meer dan de helft van de aanvragen binnen. Dus mocht je een initiatief willen indienen of wil je mensen in je omgeving attenderen op deze subsidie: Wacht niet te lang!

Aanvragen

Via het officiële aanvraagformulier op onze website kan het subsidiebedrag worden aangevraagd. Het formulier is hier te vinden: www.fryslan.frl/500euroregeling. Wanneer het initiatief past binnen de voorwaarden van de regeling, wordt het bedrag binnen 2 weken na indienen naar de initiatiefnemer overgemaakt. Kijk voor inspirerende projecten op www.fryslan.frl/projecteninbeeld (tab corona).

(Let op: activiteiten die hebben plaatsgevonden vóór 25 mei 2021 komen niet in aanmerking voor deze subsidie!)