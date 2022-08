Maaike Kampen en Nynke Pauluis zingen op ’t Gala

De Bogerman Bigband is voor zangeressen Maaike Kampen (35) en Nynke Pauluis (16) het startpunt (geweest) van een muzikale carrière. Maaike zingt - naast haar werk als huisarts – in een nieuw project ‘Nikita’, zong jaren in Groove Department en zingt nog regelmatig bij de Basic Bigband. Nynke schitterde onlangs in de MUZT musical ‘Belle en het beest’, is één van de leadzangers van de Bogerman Bigband en zingt ook nog in een eigen bandje. Samen zijn ze in oktober te zien op ’t Gala in Theater Sneek, het grootste muziekspektakel van Súdwest-Frysl â n. Wij vroegen hen onder andere wat ze van elkaar kunnen leren.

Wat betekent zingen voor jullie?

Maaike Kampen: ‘’Zingen geeft mij veel energie. Het is een grote uitlaatklep en ik vind het heel fijn om op een podium te staan en het aan publiek over te brengen. Zodra ik kon praten begon ik ook met zingen. Bij schoolmusicals en het ‘Kinderen voor Kinderen-Songfestival’ was ik van de partij. ‘Dat is net wat voor haar’, zei mijn moeder en ze had gelijk. Via mijn broer en zus zag ik de Bogerman Bigband en dat leek mij heel leuk. Samen met leeftijdsgenoten muziek maken en doorgroeien naar een hoger niveau. In 5 vwo volgde ik zangeres Janneke Brakels op bij de Bogerman Bigband.”

Nynke Paluis: ‘’Als ik niet meer zou kunnen zingen, dan zou ik dat heel stom vinden. Het betekent gewoon heel veel voor mij. Het is wie ik ben. Als ik een toets moet leren voor school en het wil even niet, dan neem ik een pauze en ga ik zingen. Het is mijn grootste hobby. Als klein meisje zong ik al chansons samen met mijn Belgische grootouders. Het leek mij heel leuk om voor publiek te zingen. In groep 7 speelde ik gitaar in een pop/rockbandje, maar ik wilde stiekem ook zingen. Na een optreden zei mijn vader tegen de bandbegeleider: ‘Ze kan ook zingen hoor’. En zo startte ik als zangeres.”

Hoe ging het daarna verder?

Maaike: ‘’Ik zat in verschillende bands in Sneek, speelde saxofoon in het korps in mijn toenmalige woonplaats Stavoren en trad later op met oud-Bogerman Bigbandleden in coverband ‘Groove Department’. We speelden onder andere nummers van Bruno Mars en Michael Jackson en zijn zelfs op tournee geweest naar Oman, Bonaire, Aruba en Curaçao. Na dertien ben ik gestopt met de band, maar de band bestaat nog steeds en daar ben ik trots op!”

Nynke: “Ik zit sinds de derde klas vwo bij de Bogerman Bigband en zing nog altijd als zangeres in het pop/rockbandje, al zijn we inmiddels wel helemaal geëvolueerd tot rock. Ook speelde ik afgelopen seizoen Belle in de MUZT-musical ‘Belle en het beest’. Daarnaast ben ik net aangenomen bij dansgroep Dance Explosion en ga ik straks auditietrainingen volgen voor musicals.”

Wat kunnen jullie van elkaar leren en/of bewonderen jullie in elkaar?

Maaike: ‘’Nynke heeft een natuurlijke podiumperformance, dat vind ik echt heel gaaf! Ze straalt zoveel blijheid uit op het podium. Ik hoop dat ze die blijheid vast kan houden in haar loopbaan, want die gaat haar heel ver brengen.”

Nynke: ‘’Wat ik heel goed vind aan Maaike is dat ze – net als ik – bij de Bogerman Bigband heeft gezongen en ze telkens een stap verder is gegaan. En dat ze naast haar werk en gezin toch nog weleens projecten doet en niet helemaal gestopt is met zingen. Ik kan veel leren van al haar ervaringen in het vak.”

Wat zijn jullie toekomstdromen?

Maaike: ‘’Omdat ik het podium miste ben ik toch weer wat nieuws begonnen: het project ‘Nikita’ waarin we nummers van Elton John in een nieuw jasje gieten. De saxofoon speelt in dit project een hoofdrol; zo krijg je een wat ‘jazzy’ sound. Wat ik graag wil benoemen is dat ik heel blij ben met alle kansen die ik heb gekregen op het muzikale vlak. En daarin speelt Sneek een grote rol. In de stad is er zoveel muziek. Sneek is een heel gave kweekvijver voor jong talent, kijk maar naar Nynke!”

Nynke: ‘’Mijn grootste droom is om later in Carré te staan of in het Circustheater in Scheveningen, met een vaste show. Ook vind ik het belangrijk dat ik dan door mijn collega’s wordt gerespecteerd. Ik hoef niet per se beroemd te worden, maar het lijkt me wel heel gaaf als de mensen in de musicalwereld mij zouden kennen als iemand die weet wat ze doet. Het lijkt me ook heel cool om eigen nummers te schrijven. Na mijn vwo hoop ik dat ik aangenomen wordt op ‘Fontys’ in Tilburg, waar ik de richting muziektheater wil volgen.”

Tot slot: wat verwachten jullie van ’t Gala?

Maaike: ‘’Dat het absoluut een spektakel wordt. Er zijn veel verrassende elementen en zoveel verschillende disciplines op een hoog niveau.”

Nynke: ‘’Het gaat een ‘big deal’ worden. En ik heb veel zin om met Maaike op te treden. Verder verklap ik niks.”

Tekst: Amanda de Vries

Fotografie: Amanda de Vries en eigen foto’s archief Maaike Kampen