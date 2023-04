Lytse Doarpen Rintocht vanochtend gestart in Scharnegoutum met 900 wandelaars

Projectgroep Friesland Beweegt

De laatste editie van de Lytse Doarpen Rintocht was in 2019 in Ried en na 14 mooie jaren leek het erop dat het doek gevallen was voor de wandeltocht. Maar gelukkig is het gelukt om in 2023 met een projectgroep van 'Friesland Beweegt' een doorstart te maken. Volgens de organisatie zal het weer een feest der herkenning worden!

Net als in eerdere jaren gaat de Lytse Doarpen Rintocht weer vanuit een ander startdorp door en langs verschillende dorpen. Dit keer is de startplaats dus Scharnegoutum.