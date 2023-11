“Als liefhebber van m’n eigen provincie ontdek ik graag nieuwe plekjes. Dat kan van alles zijn: van natuur tot aan activiteiten tot aan musea. Workum is natuurlijk bekend als Elfstedenstad, maar ook een levendige stad waar van alles te beleven valt. Het museum Warkums Erfskop, wat je vindt in de Boterwaag op de Merk, kende ik nog niet, dus het maakt mij erg nieuwsgierig. Ik ga een bezoekje aan het museum brengen. Wanneer ik de stad inloop voel ik direct de historie, door de mooie panden die ik om me heen zie. Iets waar ik veel interesse voor heb en waardoord ik me dan ook gelijk weer thuis voel. De Waag pronkt naast de Grote Kerk en is niet te missen door haar mooie architectonische uitstraling. Met veel nieuwsgierigheid stap ik het museum binnen. Ga je mee?”

Historie en verhalen

“Vóór ik verder ga met mijn museumbezoek, wil ik je eerst het volgende vertellen: eigenlijk is Workum een en al historie, een en al museum. Want niet alleen in de Waag vind je alles over het ‘Warkums Erfskip’. Door de hele stad heen leeft de geschiedenis en leven de verhalen. Zo kun je een wandeling door de geschiedenis van de stad maken, onder andere over het Tillefonnepaad. Je kunt een bezoekje brengen aan It Pottebakkershûs bezoeken, en het stadhuis, en zo zijn er nog veel meer mooie dingen te beleven, hier. En natuurlijk mogen we het typisch Workum kerfsnee-aardewerk niet vergeten!

Het welvaren van de stad was vooral te danken aan het water waarover de geproduceerde boter en kaas vervoerd werden. Maar ook stront was een heel belangrijk product dat geproduceerd werd; het diende als mest voor de zanderige bollenvelden achter de duinen. Kun jij het je voorstellen allemaal? Ik ben erg nieuwsgierig geworden naar Workum en zijn verhalen.

De Waag is in deze geschiedenis wel het centrale middelpunt waar je de informatie kunt vinden en vragen kunt stellen, dus laat ik hier dan ook maar beginnen.”

Workum vanuit de Waag

“Wanneer ik binnenkom in de Waag, vertellen vrijwilligers me enthousiast wat het museum te bieden heeft en wat het Warkums Erfskip inhoudt. Het is een ruim begrip, dat ‘Warkums Erfskip’, heb ik gelijk al door. Het museum hier in de Waag begint op de eerste verdieping waar je gelijk meegenomen wordt in de stad, door een grote maquette van gebouwen die in Workum te vinden zijn. Het museum is kortgeleden helemaal vernieuwd en met behulp van visuele en auio presentaties wordt je meegenomen in het verleden van de stad. Vanuit de Waag beleef je Workum.

Het is wel grappig want met mijn achtergrond in de architectuur vind ik dit heel interessant om te zien, te lezen en te horen. Ook het stukje over het spoor en het oude station van vroeger spreekt mij aan; de liefde voor treinen zit hoog in onze familie. Ik lees, naast dat de trein een belangrijke functie had, dat ook de veerdienst van Stavoren naar Enkhuizen een uitkomst was; de boot legde voor het station aan zodat mensen vanuit de trein zo op de veerboot konden stappen. Deze boot sloot aan op de treindienst en vormde zo de snelste verbinding tussen Leeuwarden en Amsterdam. Wat een tijd!”

De wereld komt naar Workum

“Het zaaltje is niet heel groot, maar er is zoveel te beleven en verwonderen! Eigenlijk zou deze zaal heel lang en smal moeten zijn, want Workum is dat zelf ook. In Workum vind je het watertje de Wymerts, dat de Friese meren verbond met de Zuiderzee. Vroeger was die Zuiderzee heel erg belangrijk voor de stad, maar sinds de komst van de Afsluitdijk is dat natuurlijk erg veranderd. Het water werd zoet, de beroepsvisserij verdween. De wereldhandel was voor Workum al lang voorbij, maar “nu komt de wereld naar Workum, in plaats van andersom”, lees ik hier op deze museum-verdieping. Hierover kun je nog veel meer horen en lezen op deze plek in de Waag.

De rijke historie en de beelden die daarvan te zien zijn nemen je helemaal mee terug in de tijd. Ik vind het bere-interessant om te zien hoe zo’n kleine stad uitgegroeid is tot wat het nu is, vol verhalen, mooie gebouwen en heel veel liefde vanuit de huidige bewoners. Wanneer ik rondloop door de zaal blijf ik me dan ook verwonderen over alles wat ik zie, hoor en lees.”

Het stadhuis is een parel

“Na mijn bezoek aan de Waag ga ik een kijkje nemen in het stadhuis, wat zich naast het museum bevindt. In 1399 kreeg Workum stadsrechten van de graaf van Holland; dat was ook het moment om dit stadhuis te bouwen. In 1727 is het stadhuis verbouwd tot wat het nu is. Het stadhuis is ook trouwlocatie. Workum was vanaf die tijd dat het stadhuis gebouwd werd, eigen baas, waardoor het zichzelf mocht besturen, zelf recht mocht spreken en markten mocht houden. Een hele vooruitgang voor die tijd en het gaf de bewoners veel vrijheid. Dit stadhuis is trouwens echt een parel om te bekijken. Je kijkt je ogen uit in de mooie kamers, de gangen en vooral ook door de vele details in de decoraties en inrichting. Ik waan mezelf helemaal terug in de tijd.

Soms zou ik willen dat ik wat eerder geleefd had, ik vind het zo inspirerend allemaal! Als fotograaf heb ik veel bruiloften mogen fotograferen in Friesland, maar nog nooit heb ik het stadhuis van Workum van binnen mogen bekijken. De ene kamer is nog mooier dan de andere. Het is een mooie toevoeging op mijn lijstje van te bezichtigen gebouwen.”

Dat aardewerk, hoe zit dat?

“Overal in Workum zie ik hetzelfde aardewerk voorbij komen, in vitrines in winkeltjes, of gewoon op de vensterbank bij de mensen thuis. Wat is dat precies? Ik ga na mijn bezoek aan het stadhuis op onderzoek uit en stap binnen bij It Pottebakkershûske, wat ook weer bij het Warkums Erfskip hoort, aan de overkant van de straat. Op de zolder boven het restaurant ga ik terug in de tijd en kan ik zien waar deze kunst begonnen is. Ik lees over hoe het Workumer aardewerk ontstaan is, welke grondstoffen en gereedschappen gebruikt werden en ik zie talloze mooie voorbeelden staan van dit prachtig keramiek. Allemaal kleuren, vormen en groottes zie je in deze expositie. Het aardewerk staat bekend om zijn roodbruine kleur met een witte versiering en dat unieke kerfsneewerk. Ik vind het een mooie toevoeging bij alle verhalen die ik hiervoor al gelezen en gezien heb, het hoort er naar mijn idee wel echt bij. Wát een reis maak ik door deze boeiende stad!

Mijn bezoek aan Workum en het Warkums Erfskip sluit ik hier af, maar ik weet dat er nog veel meer te beleven en te zien valt en je zo een hele dag kunt vullen. Daarom zou ik zeggen: ga op ontdekking en vind nog veel meer mooie en interessante verhalen over deze boeiende stad!

Foto's: Jelly Mellema