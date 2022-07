Lutgerdina aanwezig tijdens Tall Ships Races Harlingen

HARLINGEN- SailWise zal met haar tweemastklipper Lutgerdina aanwezig zijn tijdens de Tall Ships Races in Harlingen. Het schip is uniek in haar soort: volledig aangepast en rolstoeltoegankelijk voor mensen met een beperking. Normaliter vaart de Lutgerdina met gasten over het IJsselmeer en de Waddenzee, maar tijdens de Tall Ships Races ligt het historische zeilschip afgemeert aan de Zuiderhaven. Bezoekers zijn welkom voor informatie over het schip en de activiteiten van SailWise op zaterdag 16 en zondag 17 juli 2022 tussen 11.00 en 17.00 uur.

125-jarig jubileum

Een bezoek aan de Lutgerdina is de moeite waard. Het schip is van boeg tot spiegel aangepast voor mensen met een beperking. Brede gangboorden, verlaagde lieren en joystickbesturing, een lift naar benedendeks, tilliften in de hutten en aangepast sanitair zijn slechts enkele voorbeelden. In 2022 bestaat het schip maar liefst 125 jaar en dat viert SailWise met evenementen, een jubileumboek en taart voor alle gasten die meevaren op het schip.

Open dagen Tall Ships Races

Een bezoek brengen aan het historische zeilschip is niet alleen interessant voor mensen met een beperking. SailWise zoekt ook vrijwilligers die mee willen helpen tijdens een zeilvakantie. Ervaring met zeilen is daarvoor niet nodig. Tijdens de Tall Ships Races vertellen medewerkers en vrijwilligers van SailWise graag meer over hun activiteiten en is er de mogelijkheid het schip te bekijken. De Lutgerdina ligt op 16 en 17 juli aan de Zuiderhaven (tegenover nummer 11) in Harlingen. Op zaterdag 16 juli is het schip tussen 11.00 en 17.00 uur bovendeks toegankelijk voor bezoek. Op de wal zal SailWise zaterdag en zondag aanwezig zijn tijdens de Bonte Markt op de Zuiderhaven.