Lustrumeditie Coole Kidsnacht: IJlst en Sneek doen mee!

Van speurtocht tot slaapfeestje Voor deze lustrumeditie halen de musea alles uit de kast. Zo kun je in museum ‘t Kiekhuus in Wolvega op boevenjacht en bij museum De Sûkerei in Damwoude speuren naar puzzelstukken. In het Fries Landbouwmuseum is het dit jaar letterlijk een ‘Coole Kidsnácht’: kinderen mogen de hele nacht doorbrengen in het museum, en er zelfs slapen. Met spannende verhalen en een nachtelijke speurtocht belooft het een heus slaapfeestje te worden, inclusief ontbijt.

Vijfde editie

Al jaren is de Coole Kidsnacht een succes, en zelfs in coronatijd ging deze door. “Zowel bezoekers als musea spreken elk jaar vol enthousiasme over de avond”, aldus Mirjam Pragt van Museumfederatie Fryslân. De Coole Kidsnacht is een initiatief van het Fries Educatief Platform (FEP) en Museumfederatie Fryslân. Doel is om kinderen te laten ervaren dat een museum behalve leuk en leerzaam ook avontuurlijk kan zijn.

Deelnemende musea Museum De Sûkerei (Damwoude), Museum Dokkum, Museum Heerenveen, Museum en Houtstad IJlst, Museum Joure, Kazemattenmuseum (Kornwerderzand), Museumhuis van Eysinga, Natuurmuseum Fryslân, Fries Museum (allen Leeuwarden), Fries Landbouw Museum (Goutum), ‘t Fiskershúske (Moddergat), Fries Scheepvaart Museum (Sneek), Fogelsangh-State (Veenklooster) en Museum ‘t Kiekhuus (Wolvega). Bij Natuurcentrum Ameland vindt de Coole Kidsnacht een week later plaats. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op www.museum.frl/coolekidsnacht.