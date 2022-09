Lustrum Verhalenavond! Doe je ook mee?

SNEEK- 18 november 2022 is alweer de vijfde Verhalenavond en iedereen kan weer meedoen! Op deze bijzondere dag zijn er honderden vertellers in heel Fryslân op unieke locaties. Het thema van dit jaar is ‘De Ommekear’! We kennen allemaal een moment, waarop het leven een grote wending nam: De Ommekeer/De Ommekear. Verhalen geïnspireerd op zo’n gebeurtenis behoren tot de mooiste om te vertellen en om naar te luisteren.

Anas uit Syrië, op de foto maakt hij een fantastisch salto, is zo iemand met een bijzonder verhaal en een Ommekeer in zijn leven. Zes jaar geleden vluchtte hij uit Syrië naar Turkije, via Griekenland naar Nederland. De vlucht heeft hem gevormd. De angst die hij moest doorstaan op veel te kleine bootjes met veel te veel mensen, verstopt onder de bosjes voor gewapende grensbewakers en slapend onder de blote hemel in het zand omdat er gewoon verder niks was. Ontberingen die de meeste mensen gelukkig gespaard blijven. Maar nu heeft hij rust, hij is veilig en heeft hier een toekomst. Hij huurt een huisje in Leeuwarden en is zelfstandig ondernemer. Hij geeft les in Free Runnen aan jongeren op diverse locaties in Fryslân. Annas deelt graag zijn verhaal en gelooft in het vertellen van verhalen omdat je zo kunt bouwen aan relaties met mensen, verhalen vertellen verbindt.

Magisch

Naast dat het vertellen en het luisteren naar verhalen verbindt, heeft het ook iets magisch. Iedereen is even in het moment, op dezelfde plek met aandacht voor hetzelfde verhaal. Er ontstaan vaak de mooiste gesprekken en soms zelfs vriendschappen tijdens Verhalenavond. “Ontmoeten, dat is waar we naar verlangen en dat is waar Verhalenavond in uitblinkt” aldus Wini Weidenaar projectleider van Verhalenavond.

Er worden verhalen verteld in kerken, bibliotheken, musea, huiskamers, kelders of een andere bijzondere plek. De vertellocatie kan de plek zijn waar buren elkaar treffen maar ook de plek waar vriendschappen ontstaan tussen onbekenden. In sommige dorpen en wijken zijn verhalen-routes waar het publiek in verschillende huiskamers verhalen kan horen, in een ander dorp staat juist één locatie centraal. Eén ding is zeker, op vrijdag 18 november kan jij op veel unieke locaties in Fryslân naar bijzondere verhalen luisteren of juist zelf vertellen. De eerste vertellers staan al op de website. Doe je ook mee? Aanmelden kan op www.verhalenavond.nl. Verhalenavond is voor iedereen, dus ook jij kunt meedoen.