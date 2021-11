Lústerje nei ferhalen op Sânfurd

SANFIRDEN- Is er een betere plek om verhalen te vertellen en ernaar luisteren dan op Sânfurd? In november zijn er maar liefst twee verhalen evenementen in en om het smûke kerkje van Sandfirden.

Op zaterdag 20 november tussen 11 en 16 uur kun je een rondje om de Oudegaaster Brekken fietsen of wandelen. Onderweg, onder het genot van een dampende kop koffie of thee, luister je in het kerkje van Sandfirden naar het verhaal van Ygram Ykema over het verleden en de toekomst van Sânfurd.

Ook is er die dag in het kerkje van Nijhuizum een ambassadeur van Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân aanwezig als verteller. Daarnaast draaien de molens van Oudega en Nijhuizum deze dag, en kun je oversteken met het veerpontje aan het eind van de Keapwei.Deelnemen aan deze route en de activiteiten onderweg is gratis en je hoeft je niet op te geven.

Is in ko in ko? Kunnen tjirpende krekels applaudisseren in de warme stilte? Kun je het verleden voor de toekomst behouden? Kun je praten met muziek? In de taal van het hart is alles mogelijk! Vrijdagavond 26 november is het eindelijk weer Verhalenavond in heel Friesland en zwaaien ook op Sandfirden de deuren open. Je luistert in en rondom het kerkje naar vier verschillende verhalen van vier verschillende vertellers op vier verschillende plekken in het dorp. Verhalen met stilte, met muziek, met magie en met visie!

Stichting Sânfurd zorgt tijdens de Verhalenavond voor sfeer en een drankje. Wil je deze bijzondere ervaring ook meemaken? Geef je dan snel op! Er start een verhalenronde om 19.30 uur en één om 21.00 uur. Stuur een email naar StichtingSanfurd@gmail.com met je naam, aantal personen en voorkeurstijdstip. De entree is gratis, we zijn blij met een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van het kerkje.